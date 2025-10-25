Лувр перевіз деякі коштовності після зухвалого пограбування
Через п'ять днів після пограбування Паризького Лувру, частину цінної колекції ювелірних виробів музею передали до Банку Франції для безпеки. Перевезення відбулося під поліцейським конвоєм, коштовності розмістили у головному сховищі банку на глибині 26 метрів.
Через п'ять днів після гучного пограбування паризького Лувру частину цінної колекції ювелірних виробів музею було передано Банку Франції з міркувань безпеки, повідомило у п'ятницю RTL, пише УНН.
Деталі
Перевезення, як вказано, пройшло в п'ятницю вранці непомітно та з дотриманням усіх заходів безпеки. Згідно з інформацією, отриманою RTL та підтвердженою джерелами, частину ювелірної колекції Лувру було перевезено під поліцейським конвоєм у сховища Центрального банку Франції, що розташовані неподалік.
Подробиці про перевезені колекції невідомі, але, за словами джерел, з якими зв'язався RTL, було перевезено як "Коронаційні коштовності", виставлені в Галереї Аполлона, так і інші коштовності, що знаходяться в інших приміщеннях музею.
Згідно з повідомленням RTL, коштовності було поміщено у головне сховище Банку Франції з високим ступенем захисту на глибині 26 метрів під землею. Там зберігається близько 90% золотого запасу Франції.
Подібне перенесення вважається винятковим. Нотатки Леонардо да Вінчі, вартість яких оцінюється більш ніж у 600 мільйонів євро, зберігаються в цих сховищах уже кілька років.
Доповнення
Лувр евакуювали і закрили вранці у неділю. Це сталося після того, як четверо злодіїв у масках проникли в Галерею Аполлона, де зберігаються королівські коштовності Франції.
Вони, за повідомленнями, зламали дві вітрини та викрали вісім ювелірних виробів, що колись належали французьким королевам та імператрицям, загальною вартістю близько 88 мільйонів євро (102 мільйони доларів США).
Досі не виявлено ні слідів зловмисників, ні вкрадених коштовностей.
