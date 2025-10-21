У Франції озвучили вартість прикрас, які були викрадені з Лувру
Київ • УНН
Куратор Лувру оцінив економічні збитки внаслідок викрадення восьми ювелірних виробів з музею минулої неділі у 88 мільйонів євро. Прокурорка Парижа Лора Беккуа висловила сподівання, що зловмисники не вирішать переплавити коштовності.
Куратор Лувру оцінив економічні збитки внаслідок резонансного викрадення коштовностей минулої неділі у 88 мільйонів євро. Про це повідомляє RTL з посиланням на прокурорку Парижа Лору Беккуа, пише УНН.
Сума справді вражає, але слід пам'ятати, що це економічний збиток, він не йде в жодне порівняння з історичним збитком, заподіяним цією крадіжкою
Наведена прокуроркою оцінка у 88 мільйонів євро – це перша орієнтовна сума викраденого під час пограбування Лувру.
Беккуа також висловила сподівання, що зловмисники не вирішать "розібрати" та "переплавити" коштовності, аби продати їх.
Доповнення
Серія зухвалих крадіжок у музеях Європи, кульмінацією якої стало пограбування Лувра, показала, що вкрадені вироби швидко переплавляють або продають на чорному ринку, тож шанс повернути їх цілими майже нульовий. Експерти з культурної спадщини кажуть, що брак інвестицій в охорону перетворюють навіть найвідоміші колекції на легку здобич.
Раніше УНН писав, що під час зухвалого рейду в неділю злодії викрали з музею Лувр у Парижі вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.