17:01
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
15:33
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
У Франції озвучили вартість прикрас, які були викрадені з Лувру

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Куратор Лувру оцінив економічні збитки внаслідок викрадення восьми ювелірних виробів з музею минулої неділі у 88 мільйонів євро. Прокурорка Парижа Лора Беккуа висловила сподівання, що зловмисники не вирішать переплавити коштовності.

У Франції озвучили вартість прикрас, які були викрадені з Лувру

Куратор Лувру оцінив економічні збитки внаслідок резонансного викрадення коштовностей минулої неділі у 88 мільйонів євро. Про це повідомляє RTL з посиланням на прокурорку Парижа Лору Беккуа, пише УНН.

Сума справді вражає, але слід пам'ятати, що це економічний збиток, він не йде в жодне порівняння з історичним збитком, заподіяним цією крадіжкою 

– додала Беккуа.

Наведена прокуроркою оцінка у 88 мільйонів євро – це перша орієнтовна сума викраденого під час пограбування Лувру.

Беккуа також висловила сподівання, що зловмисники не вирішать "розібрати" та "переплавити" коштовності, аби продати їх.

Доповнення

Серія зухвалих крадіжок у музеях Європи, кульмінацією якої стало пограбування Лувра, показала, що вкрадені вироби швидко переплавляють або продають на чорному ринку, тож шанс повернути їх цілими майже нульовий. Експерти з культурної спадщини кажуть, що брак інвестицій в охорону перетворюють навіть найвідоміші колекції на легку здобич.

Раніше УНН писав, що під час зухвалого рейду в неділю злодії викрали з музею Лувр у Парижі вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Золото
Париж
Франція
Європа