Во Франции озвучили стоимость украшений, похищенных из Лувра
Киев • УНН
Куратор Лувра оценил экономический ущерб в результате похищения восьми ювелирных изделий из музея в прошлое воскресенье в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лора Беккуа выразила надежду, что злоумышленники не решат переплавить драгоценности.
Сумма действительно впечатляет, но следует помнить, что это экономический ущерб, он не идет ни в какое сравнение с историческим ущербом, причиненным этой кражей
Приведенная прокурором оценка в 88 миллионов евро – это первая ориентировочная сумма похищенного во время ограбления Лувра.
Беккуа также выразила надежду, что злоумышленники не решат "разобрать" и "переплавить" драгоценности, чтобы продать их.
Дополнение
Серия дерзких краж в музеях Европы, кульминацией которой стало ограбление Лувра, показала, что украденные изделия быстро переплавляют или продают на черном рынке, поэтому шанс вернуть их целыми почти нулевой. Эксперты по культурному наследию говорят, что нехватка инвестиций в охрану превращает даже самые известные коллекции в легкую добычу.
Ранее УНН писал, что во время дерзкого рейда в воскресенье воры похитили из музея Лувр в Париже восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесчисленную" ценность. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.