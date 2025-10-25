Лувр перевез некоторые драгоценности после дерзкого ограбления
Киев • УНН
Через пять дней после ограбления Парижского Лувра часть ценной коллекции ювелирных изделий музея была передана в Банк Франции для безопасности. Перевозка состоялась под полицейским конвоем, драгоценности разместили в главном хранилище банка на глубине 26 метров.
Через пять дней после громкого ограбления парижского Лувра часть ценной коллекции ювелирных изделий музея была передана Банку Франции из соображений безопасности, сообщило в пятницу RTL, пишет УНН.
Детали
Перевозка, как указано, прошла в пятницу утром незаметно и с соблюдением всех мер безопасности. Согласно информации, полученной RTL и подтвержденной источниками, часть ювелирной коллекции Лувра была перевезена под полицейским конвоем в хранилища Центрального банка Франции, расположенные неподалеку.
Подробности о перевезенных коллекциях неизвестны, но, по словам источников, с которыми связался RTL, были перевезены как "Коронационные драгоценности", выставленные в Галерее Аполлона, так и другие драгоценности, находящиеся в других помещениях музея.
Согласно сообщению RTL, драгоценности были помещены в главное хранилище Банка Франции с высокой степенью защиты на глубине 26 метров под землей. Там хранится около 90% золотого запаса Франции.
Подобное перемещение считается исключительным. Заметки Леонардо да Винчи, стоимость которых оценивается более чем в 600 миллионов евро, хранятся в этих хранилищах уже несколько лет.
Дополнение
Лувр эвакуировали и закрыли утром в воскресенье. Это произошло после того, как четверо злоумышленников в масках проникли в Галерею Аполлона, где хранятся королевские драгоценности Франции.
Они, по сообщениям, взломали две витрины и похитили восемь ювелирных изделий, некогда принадлежавших французским королевам и императрицам, общей стоимостью около 88 миллионов евро (102 миллиона долларов США).
До сих пор не обнаружено ни следов злоумышленников, ни украденных драгоценностей.
