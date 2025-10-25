Лувр перевез некоторые драгоценности после дерзкого ограбления

Через пять дней после ограбления Парижского Лувра часть ценной коллекции ювелирных изделий музея была передана в Банк Франции для безопасности. Перевозка состоялась под полицейским конвоем, драгоценности разместили в главном хранилище банка на глубине 26 метров.