Леонардо да Винчи

Акт вандализма на могилах погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко совершила неизвестная женщина. Начато расследование-прокуратура

Неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко на Аскольдовой могиле в Киеве, повредив мемориальные доски, лампады и украинский флаг, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.