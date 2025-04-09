Ученые обнаружили, что деревья на картинах известных художников соответствуют математическим законам естественного разветвления. Исследование показало, что параметр α в художественных произведениях варьируется от 1,5 до 2,8, как и у натуральных деревьев.
60-летней женщине сообщили о подозрении в осквернении могил погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайла, Андрея Пильщикова и
Павла Петриченко, ей грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганский поступок.
60-летняя женщина, подозреваемая в нанесении ущерба могилам украинских солдат в Киеве, пройдет судебно-психиатрическую экспертизу,
чтобы определить, вменяема ли она, и ей грозит до 7 лет тюремного заключения, если ее признают виновной.
Неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"), Андрея
Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко на Аскольдовой могиле в Киеве, повредив мемориальные доски, лампады и
украинский флаг, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Музей Лувр планирует выставить знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в отдельном зале перед предстоящей Олимпиадой,
чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей.
В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память погибших в борьбе за независимость Украины. Он возложил цветы
к памятным знакам, подчеркнув, что все герои, которые пожертвовали собой ради свободы Украины, навсегда вошли в историю нации.
Двое экологических активистов вылили суп на бронированное стекло, защищающее картину "Мона Лиза" в музее Лувр в Париже, чтобы
продвигать "право на здоровое и устойчивое питание". Это произошло после инцидента в мае 2022 года, когда кто-то бросил в картину
заварной пирог.