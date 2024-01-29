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Навсегда в истории нашего народа: Зеленский почтил память Героев Крут

Навсегда в истории нашего народа: Зеленский почтил память Героев Крут

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 10:44  •  4957 просмотра

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В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память погибших в борьбе за независимость Украины. Он возложил цветы к памятным знакам, подчеркнув, что все герои, которые пожертвовали собой ради свободы Украины, навсегда вошли в историю нации.

В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Детали 

На Аскольдовой могиле в Киеве Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Все наши герои, все, кто отдал жизнь за украинскую независимость, свободу и будущее, - навсегда в истории нашего народа. Помним каждого и каждую!

- подчеркнул президент Украины.

Кроме того, глава государства возложил цветы к могиле Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" и  военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус".  

Дополнение

В церемонии также приняли участие, глава МВД Игорь Клименко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Напомним

Сегодня, 29 января, все украинцы чтят память Героев Крут - юношей, которые ценой собственной жизни остановили большевистское наступление на Киев в 1918 году. 

 Их жертва остановила наступление, что позволило украинскому правительству подписать Брестский мирный договор, который признал украинскую государственность.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Назавжди в історії нашого народу: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут
Forever in the history of our people: Zelensky honored the memory of Kruty Heroes
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Навсегда в истории нашего народа: Зеленский почтил память Героев Крут

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