Назавжди в історії нашого народу: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут
Київ • УНН
У День пам'яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність України. Він поклав квіти до пам'ятних знаків, наголосивши, що всі герої, які пожертвували собою заради свободи України, назавжди увійшли в історію нації.
У День пам’яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917-1921 років. Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає УНН.
Деталі
На Аскольдовій могилі у Києві Зеленський поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.
Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу й майбутнє, – назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну!
Крім того, глава держави поклав квіти до могили Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі" та військового пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус".
Доповнення
У церемонії також взяли участь, очільник МВС Ігор Клименко секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Нагадаємо
Сьогодні, 29 січня, усі українці вшановують пам’ять Героїв Крут – юнаків, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році.
Їхня жертва зупинила наступ, що дозволило українському уряду підписати Брестський мирний договір, який визнав українську державність.