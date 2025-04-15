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День работников уголовного розыска и Великий вторник: что еще отмечают 15 апреля

Киев • УНН

 • 2998 просмотра

15 апреля отмечают День работников уголовного розыска Украины, Великий вторник. Также сегодня Международный день экологических знаний и День памяти жертв "Титаника".

День работников уголовного розыска и Великий вторник: что еще отмечают 15 апреля

Сегодня, 15 апреля День работников уголовного розыска Украины и второй день Страстной недели, который называется Великий вторник, передает УНН.

День работников уголовного розыска

15 апреля 1919 года Совнарком Украины издал Декрет "Об организации судебно-уголовного розыска", и сегодня исполняется уже 102-я годовщина со дня создания службы уголовного розыска в Украине.

В Украине за последние два года функционал розыскников, как и полицейских из других подразделений, значительно расширился. Оперативники не только борются с преступностью, осуществляют оперативное сопровождение расследований военных преступлений рф, разоблачают российских военных и их сообщников, а также защищают страну на передовой.

Великий вторник

Сейчас в православной церкви продолжается Страстная неделя – последние 7 дней перед Пасхой.

Великий, или Страстной вторник – это второй день последней недели перед Пасхой. В этом году он приходится на 15 апреля.

Во вторник Страстной недели верующие вспоминают, как Христос учил в храме Иерусалимском и народ считал Его пророком.

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Всемирный день искусства

Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2012 году в честь дня рождения известного итальянского художника Леонардо да Винчи, который появился на свет 15 апреля 1452 года.

Цель события - привлечение внимания людей к важности творчества и искусства в нашей жизни, привлечение к ознакомлению с творческим наследием талантливых деятелей.

Сегодняшний праздник является напоминанием о важности поддержки и продвижения искусства как средства культурного обогащения и важного компонента общества и экономики.

Международный День экологических знаний

 Начиная с середины 20 века экологическое образование как во всем мире, так и в Украине считается приоритетным направлением реформирования системы образования. Внимание к формированию и развитию экологического образования начало расти после Стокгольмской конференции по охране окружающей среды, которая в 1972 году приняла рекомендацию о создании международной программы по образованию в области окружающей среды.

Содержание экологического образования направлено на формирование личности с экологической мировоззренческой установкой на соблюдение норм экологически грамотного поведения и выполнения практических действий по защите собственного здоровья и окружающей природной среды, разработку системы научных знаний, отражающих философские, морально-этические, социально-экономические, технические и военные аспекты экологического образования.

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День McDonald’s

Любители фастфуда сегодня могут приобщиться к празднованию дня McDonald’s.

Событие посвящено тому, что именно 15 апреля 1955 года в американском штате Иллинойс Рэй Крок открыл первую франшизу этой сети ресторанов быстрого питания.

История создания McDonald’s началась в 1940 году, когда братья Ричард и Морис МакДональды открыли ресторан в Калифорнии и совершили революцию в индустрии быстрого питания. Рэй Крок поставлял для McDonald’s кухонные принадлежности, и уговорил братьев разрешить ему открыть франшизу.

Сейчас McDonald’s имеет около 40 тысяч заведений в 120 странах мира, которые ежедневно обслуживают более 70 миллионов посетителей.

День памяти "Титаника"

Сегодня чтят память жертв самой известной морской катастрофы в истории человечества – именно 15 апреля 1912 года затонул "Титаник".

В ночь с 14 на 15 апреля ночью "Титаник" столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана и затонул менее чем за три часа.

По официальной информации, погибли около 1,5 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Впервые экспедиции подводников смогли добраться до затонувшего пассажирского лайнера только в 1985 году.

В 2009 году в 97-летнем возрасте умерла последняя из пассажирок "Титаника. На момент катастрофы ей было 2,5 месяца.

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Также сегодня, 15 апреля верующие чтят память святых апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трохима.

Они были не просто учениками, а настоящими товарищами апостола Павла, людьми, которые прошли с ним через огонь, воду и не сдались даже под угрозой смерти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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