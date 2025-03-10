82 миллиарда евро: ОБСЕ оценила экологические убытки от войны в Украине

На начало 2025 года зафиксировано более 7500 случаев экологических правонарушений, которые уже привели к убыткам в 82 миллиарда евро. Это представляет серьезную угрозу для экосистем, здоровья людей и общей безопасности.

Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.

Во время брифинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященного экологическим последствиям войны, участники оценивали масштабы экологической катастрофы, разворачивающейся из-за боевых действий.

Брифинг проходил в рамках проекта "Оценка воздействия войны против Украины на окружающую среду и варианты восстановления". Этот проект направлен на содействие привлечению к ответственности виновных в причинении ущерба окружающей среде Украины.

На начало 2025 года зафиксировано более 7500 случаев экологических правонарушений, которые уже привели к убыткам в 82 миллиарда евро, не учитывая недавних повреждений на Чернобыльском конфайнменте.

Экологические последствия войны против Украины имеют не только национальный, но и глобальный масштаб. Экологический ущерб, причиненный Украине, имеет волновой эффект по всей Европе. Загрязнение воздуха, воды и разрушение жизненно важных экосистем – это проблемы, которые не останавливаются на национальных границах,