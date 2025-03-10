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82 миллиарда евро: ОБСЕ оценила экологические убытки от войны в Украине

Киев • УНН

 • 21076 просмотра

На брифинге ОБСЕ представлены масштабы экологической катастрофы в Украине из-за войны, зафиксировано более 7500 экологических правонарушений. Загрязнено 25% территории, поврежден Чернобыльский конфайнмент и сотни водных объектов.

82 миллиарда евро: ОБСЕ оценила экологические убытки от войны в Украине

На начало 2025 года зафиксировано более 7500 случаев экологических правонарушений, которые уже привели к убыткам в 82 миллиарда евро. Это представляет серьезную угрозу для экосистем, здоровья людей и общей безопасности.

Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.

Во время брифинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященного экологическим последствиям войны, участники оценивали масштабы экологической катастрофы, разворачивающейся из-за боевых действий. 

Брифинг проходил в рамках проекта "Оценка воздействия войны против Украины на окружающую среду и варианты восстановления". Этот проект направлен на содействие привлечению к ответственности виновных в причинении ущерба окружающей среде Украины.

На начало 2025 года зафиксировано более 7500 случаев экологических правонарушений, которые уже привели к убыткам в 82 миллиарда евро, не  учитывая недавних повреждений на Чернобыльском конфайнменте. 

Экологические последствия войны против Украины имеют не только национальный, но и глобальный масштаб. Экологический ущерб, причиненный Украине, имеет волновой эффект по всей Европе. Загрязнение воздуха, воды и разрушение жизненно важных экосистем – это проблемы, которые не останавливаются на национальных границах,

  - сказал Сергей Власенко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.   

Напоминаем

Минприроды в конце 2024 года оценило масштабы экологических убытков от российской агрессии. На тот момент было уничтожено 3 млн га лесов и зафиксировано более 6500 экологических преступлений и выбросы 180 млн тонн CO₂.

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