Екологічні втрати України від війни сягнули 70 мільярдів доларів
Київ • УНН
Міндовкілля оцінило масштаби екологічних збитків від російської агресії. Знищено 3 млн га лісів, зафіксовано понад 6500 екологічних злочинів та викиди 180 млн тонн CO₂.
Міністр захисту довкілля та збереження природних ресурсів Світлана Гринчук у інтервʼю для Forbes розповіла про сферу захисту довкілля України під час війни.
Деталі
За оцінками Києва, було знищено 3 мільйони гектарів українських лісів і майже третина території країни засіяна мінами. Наразі Міндовкілля оцінює екологічні втрати війни приблизно в 70 мільярдів доларів — і це, ймовірно, верхівка айсберга.
Включаючи втрату природних ресурсів, ця цифра може бути набагато, набагато більшою
Крім того, Світлана Гринчук наголосила, що росія скоїла понад 6500 злочинів проти навколишнього середовища. Наразі війна призвела до викидів понад 180 мільйонів тонн CO₂ еквівалента. Переміщення понад 6 мільйонів громадян України в інші країни спричинило додаткові викиди 3,3 мільйона тонн CO2.
Ми вже бачимо, що відбувається, коли світ закриває очі на злочини Путіна. До 2014 року Крим був райським курортом і місцем для людей. Зараз, через 10 років після захоплення, півострів перетворився на одну величезну військову базу
Також міністерка заявила,що Україна рішуче налаштована притягнути рф до відповідальності за всі екологічні злочини. Наразі росія представлена як антиекологічний руйнівник, схилений до хижого панування як над Україною, так і над світом природи.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано понад 6,5 тисяч злочинів проти довкілля через російську агресію. Завдані збитки оцінюються щонайменше у 70 млрд євро, включаючи шкоду водним ресурсам та лісам.