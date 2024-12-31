Екологічні втрати України від війни сягнули 70 мільярдів доларів

Міністр захисту довкілля та збереження природних ресурсів Світлана Гринчук у інтервʼю для Forbes розповіла про сферу захисту довкілля України під час війни.

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За оцінками Києва, було знищено 3 мільйони гектарів українських лісів і майже третина території країни засіяна мінами. Наразі Міндовкілля оцінює екологічні втрати війни приблизно в 70 мільярдів доларів — і це, ймовірно, верхівка айсберга.

Крім того, Світлана Гринчук наголосила, що росія скоїла понад 6500 злочинів проти навколишнього середовища. Наразі війна призвела до викидів понад 180 мільйонів тонн CO₂ еквівалента. Переміщення понад 6 мільйонів громадян України в інші країни спричинило додаткові викиди 3,3 мільйона тонн CO2.

Ми вже бачимо, що відбувається, коли світ закриває очі на злочини Путіна. До 2014 року Крим був райським курортом і місцем для людей. Зараз, через 10 років після захоплення, півострів перетворився на одну величезну військову базу