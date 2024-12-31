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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экологические потери Украины от войны достигли 70 миллиардов долларов

Экологические потери Украины от войны достигли 70 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

 • 991 просмотра

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Минприроды оценило масштабы экологического ущерба от российской агрессии. Уничтожено 3 млн га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений и выбросы 180 млн тонн CO₂.

Министр защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов Светлана Гринчук в интервью для Forbes рассказала о сфере защиты окружающей среды Украины во время войны.

Детали 

По оценкам Киева, было уничтожено 3 миллиона гектаров украинских лесов и почти треть территории страны засеяна минами. Сейчас Минприроды оценивает экологические потери войны примерно в 70 миллиардов долларов - и это, вероятно, верхушка айсберга. 

Включая потерю природных ресурсов, эта цифра может быть намного, намного больше

- говорит министр.

Кроме того, Светлана Гринчук отметила, что россия совершила более 6500 преступлений против окружающей среды. Сейчас война привела к выбросам более 180 миллионов тонн CO₂ эквивалента. Перемещение более 6 миллионов граждан Украины в другие страны повлекло дополнительные выбросы 3,3 миллиона тонн CO2. 

Мы уже видим, что происходит, когда мир закрывает глаза на преступления Путина. До 2014 года Крым был райским курортом и местом для людей. Сейчас, спустя 10 лет после захвата, полуостров превратился в одну огромную военную базу

- сказала Гринчук. 

Также министр заявила, что Украина решительно настроена привлечь рф к ответственности за все экологические преступления. Сейчас Россия представлена как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.

Напомним 

В Украине зафиксировано более 6,5 тысяч преступлений против окружающей среды из-за российской агрессии. Нанесенный ущерб оценивается минимум в 70 млрд евро, включая ущерб водным ресурсам и лесам. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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