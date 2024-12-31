Министр защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов Светлана Гринчук в интервью для Forbes рассказала о сфере защиты окружающей среды Украины во время войны.

Детали

По оценкам Киева, было уничтожено 3 миллиона гектаров украинских лесов и почти треть территории страны засеяна минами. Сейчас Минприроды оценивает экологические потери войны примерно в 70 миллиардов долларов - и это, вероятно, верхушка айсберга.

Кроме того, Светлана Гринчук отметила, что россия совершила более 6500 преступлений против окружающей среды. Сейчас война привела к выбросам более 180 миллионов тонн CO₂ эквивалента. Перемещение более 6 миллионов граждан Украины в другие страны повлекло дополнительные выбросы 3,3 миллиона тонн CO2.

Мы уже видим, что происходит, когда мир закрывает глаза на преступления Путина. До 2014 года Крым был райским курортом и местом для людей. Сейчас, спустя 10 лет после захвата, полуостров превратился в одну огромную военную базу