Экологические потери Украины от войны достигли 70 миллиардов долларов
Киев • УНН
Минприроды оценило масштабы экологического ущерба от российской агрессии. Уничтожено 3 млн га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений и выбросы 180 млн тонн CO₂.
Министр защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов Светлана Гринчук в интервью для Forbes рассказала о сфере защиты окружающей среды Украины во время войны.
Детали
По оценкам Киева, было уничтожено 3 миллиона гектаров украинских лесов и почти треть территории страны засеяна минами. Сейчас Минприроды оценивает экологические потери войны примерно в 70 миллиардов долларов - и это, вероятно, верхушка айсберга.
Включая потерю природных ресурсов, эта цифра может быть намного, намного больше
Кроме того, Светлана Гринчук отметила, что россия совершила более 6500 преступлений против окружающей среды. Сейчас война привела к выбросам более 180 миллионов тонн CO₂ эквивалента. Перемещение более 6 миллионов граждан Украины в другие страны повлекло дополнительные выбросы 3,3 миллиона тонн CO2.
Мы уже видим, что происходит, когда мир закрывает глаза на преступления Путина. До 2014 года Крым был райским курортом и местом для людей. Сейчас, спустя 10 лет после захвата, полуостров превратился в одну огромную военную базу
Также министр заявила, что Украина решительно настроена привлечь рф к ответственности за все экологические преступления. Сейчас Россия представлена как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.
Напомним
В Украине зафиксировано более 6,5 тысяч преступлений против окружающей среды из-за российской агрессии. Нанесенный ущерб оценивается минимум в 70 млрд евро, включая ущерб водным ресурсам и лесам.