82 млрд євро: ОБСЄ оцінила екологічні збитки від війни в Україні

Станом на початок 2025 року зафіксовано понад 7 500 випадків екологічних правопорушень, що вже призвели до збитків у 82 мільярди євро. Це становить серйозну загрозу для екосистем, здоров’я людей і загальної безпеки.

Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

Під час брифінгу Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), присвяченого екологічним наслідкам війни, учасники оцінювали масштаби екологічної катастрофи, що розгортається через бойові дії, та прогнозували наслідки.

Брифінг, який зібрав ключових представників організації та міжнародних експертів, проходив у межах проєкту "Оцінка впливу війни проти України на навколишнє середовище та варіанти відновлення". Цей проєкт має на меті сприяти притягненню до відповідальності винних у завданні шкоди довкіллю України.

Станом на початок 2025 року зафіксовано понад 7 500 випадків екологічних правопорушень, що вже призвели до збитків у 82 мільярди євро, не враховуючи нещодавніх пошкоджень на Чорнобильському конфайнменті.

Екологічні наслідки війни проти України мають не лише національний, а й глобальний вимір. Екологічна шкода, завдана Україні, має хвильовий ефект по всій Європі. Забруднення повітря, води та руйнування життєво важливих екосистем – це проблеми, які не зупиняються на національних кордонах - сказав Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Нагадаємо

Міндовкілля наприкінці 2024 року оцінило масштаби екологічних збитків від російської агресії. На той момент було знищено 3 млн га лісів та зафіксовано понад 6500 екологічних злочинів й викиди 180 млн тонн CO₂.