Диетологи объяснили, как выходить из поста без вреда для здоровья

Выходить из поста нужно постепенно, и на Пасху не стоит сразу есть все и сразу. Об этом журналисту УНН рассказали врач-диетолог Оксана Скиталинская и нутрициолог Татьяна Симчук и поделились советами, как именно следует питаться 20 апреля без вреда для здоровья.

Правила застолья на Пасху

Для тех людей, которые соблюдали пост, все нужно делать постепенно, потому что они ели растительную пищу и соответственно их организм немного перестроился. У них выделяется меньше ферментов поджелудочной железой, потому что они не ели белковую пищу. Поэтому, когда они съедят много белка, то белок может хуже перевариваться, поэтому нужно есть белок, который легко усваивается: яйца, нежирный бульончик, овощи тушеные - рассказала Скиталинская.

Врач-диетолог посоветовала не есть сразу всего много, употреблять пищу в теплом виде и обязательно прогуляться в этот день.

Нутрициолог Татьяна Симчук также отметила, что после длительного поста очень важно возвращаться к привычному питанию постепенно.

Не стоит на Пасху сразу есть все: мясо, яйца, куличи, колбасы, салаты с майонезом и запивать все алкоголем. Это серьезная нагрузка для желудка, печени и поджелудочной - сказала УНН Симчук.

Нутрициолог Симчук советует начинать постепенно возвращать белковые продукты из легкоусвояемых: вареное яйцо, нежирная рыба, кисломолочные продукты.

"Мясо лучше вводить на 2-3 день и сначала в отварном или тушеном виде. Контролируйте порции. Лучше выбрать 2-3 блюда чтобы попробовать, в небольшом количестве. Организм еще не готов к нагрузке. Добавляйте овощи, как вариант квашеные, помогут восстановить микрофлору кишечника", - посоветовала Симчук.

Также она отметила, что важно пить достаточно воды, ведь это поможет желудку адаптироваться и уменьшит нагрузку на печень.

Алкоголь – с осторожностью или вообще избегать. После поста организм более чувствителен, поэтому даже незначительное количество может вызвать сильную реакцию - сказала нутрициолог Симчук.

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Последствия употребления большого количества мяса, жирной пищи

Кроме того, Симчук пояснила, что хаотичное поедание всего в Пасху может спровоцировать в первую очередь тяжесть, вздутие, отеки, дискомфорт.

Может быть нарушение микрофлоры, а также проблемы со сном. И конечно нагрузка на желудок, поджелудочную и печень. Ведь эти органы за время поста адаптировались к более легкой пище, с меньшим количеством жиров - рассказала Симчук.

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Как не отравиться на Пасху

В Госпродпотребслужбе отметили, что готовясь к празднику, не следует забывать об опасности, которую могут скрывать элементарные продукты питания или готовые блюда, приготовленные с нарушением технологии, из некачественного сырья или с нарушением режима хранения.

Отмечается, что следует помнить, что большинство групповых инфекционных заболеваний и отравлений возникают после проведения массовых мероприятий и празднований.

Среди причин таких вспышек – привлечение к приготовлению блюд случайных лиц, не знакомых с элементарными правилами личной гигиены, а также нарушение технологий приготовления пищи, хранение пищевых продуктов в антисанитарных условиях, без надлежащего температурного режима.

Также, кишечные инфекции передаются через некачественно вымытые овощи, зелень, фрукты, ягоды, приобретенные на стихийных рынках или у частных лиц.

К примеру, при сальмонеллезе основными факторами передачи являются сырые или недостаточно термически обработанные яйца, мясо птицы, приготовленное с нарушением гигиенических требований.

Эта болезнь поражает пищеварительную систему человека, а заражение происходит при проникновении возбудителя через ротовую полость.

В Госпродпотребслужбе рассказали, что делать, чтобы избежать кишечных инфекций и пищевых отравлений необходимо выполнять следующие меры профилактики:

не употреблять продукты и напитки сомнительного качества или просроченные продукты;

не покупать продукты питания на стихийных рынках или с рук у частных лиц;

не покупать продукты, быстро портящиеся и реализуемые без соответствующих условий охлаждения (колбасы, кулинарные и кремовые изделия, йогурты и т.п.);

не готовить блюда «впрок»: их желательно употреблять сразу, хранение изготовленного блюда без охлаждения не должно превышать 2-х часов;

перед употреблением овощей, фруктов и ягод их необходимо хорошо промыть проточной питьевой водой, а при употреблении детьми - обдать кипятком;

не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из открытых источников, как-то рек, озер, подземных источников, поверхностных вод;

для питья и приготовления пищи использовать воду только из централизованных источников водоснабжения или питьевую фасованную;

перед приготовлением пищи и перед ее употреблением всегда мыть руки с мылом, обязательно следует делать это после посещения туалетов;

во время отдыха с детьми родители должны ознакомить их с правилами питания и правилами соблюдения личной гигиены, взрослым необходимо тщательно следить за тем, чтобы дети не употребляли продукты сомнительного качества.

Чтобы Пасхальный пикник не был испорчен и не имел негативных последствий для вашего здоровья, специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы советуют:

не нарезайте мясо и овощи на одной доске;

в корзине для пикника сырые продукты не должны лежать выше готовых блюд;

мойте руки, фрукты и овощи, ножи и поверхности, на которых будете нарезать и подавать пищу, защищайте пищу от насекомых;

мясные и другие высококалорийные блюда сбалансируйте овощами;

не берите на пикник торты, пирожные с кремом, другие сладости – они быстро портятся и часто становятся причиной отравления;

не злоупотребляйте блюдами с майонезом – они быстро портятся при высоких температурах воздуха;

не держите блюда на столе больше двух часов;

еду, оставшуюся после пикника, не храните на завтра;

не переедайте – откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали насыщенность;

помните: безопасной дозы алкоголя не существует.

Сколько хранить и что делать с вареными яйцами, которые остались

Сваренные вкрутую яйца хранятся меньше, чем сырые. Хранить их следует в холодильнике. Неочищенные от скорлупы вареные яйца рекомендуется хранить не более 4 дней, а очищенные или фаршированные – не более 48 часов.

Яйца, сваренные вкрутую, отличная основа для салатов и закусок.

Вы можете приготовить, например, салат с зеленым луком и огурцом, заправив его по своему вкусу сметаной или маслом.

Также вы можете приготовить "Кельтский салат".

Ингредиенты:

· 4 больших картофеля;

· 2 моркови;

· 2 вареных яйца;

· 1 стебель зеленого лука;

· 1/2 стакана майонеза;

· 1 столовая ложка горчицы;

· 1 столовая ложка уксуса;

· соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления: сварите картофель и морковь в подсоленной воде до мягкости. Охладите овощи и нарежьте их кубиками. В миске смешайте майонез, горчицу и уксус. Посолите и поперчите по вкусу.