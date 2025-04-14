Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Виходити із посту треба, поступово й на Великдень не варто одразу їсти все й відразу. Про це журналісту УНН розповіли лікар-дієтолог Оксана Скиталінська та нутриціолог Тетяна Симчук та поділилися порадами, як саме варто харчуватися 20 квітня без шкоди для здоров'я.

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Для тих людей, які дотримувалися посту все потрібно робити поступово, тому що вони їли рослинну їжу й відповідно їх організм трохи перелаштувався. У них виділяється менше ферментів підшлунковою залозою, тому що вони не їли білкову їжу. Тому, коли вони зїдять багато білка, то білок може гірше перетравлюватися, тому потрібно їсти білок, який легко засвоюється: яйця, нежирний бульйончик, овочі тушковані - розповіла Скиталінська.

Лікар-дієтолог порадила не їсти відразу всього багато, вживати їжу в теплому вигляді й обов'язково прогулятися в цей день.

Нутриціолог Тетяна Симчук також зазначила, що після тривалого посту дуже важливо повертатися до звичного харчування поступово.

Не варто на Великдень одразу їсти все: м’ясо, яйця, паски, ковбаси, салати з майонезом і запивати все алкоголем. Це серйозне навантаження для шлунка, печінки й підшлункової - сказала УНН Симчук.

Нутриціолог Симчук радить починати поступово повертати білкові продукти з легкозасвоюваних: варене яйце, нежирна риба, кисломолочні продукти.

"М’ясо краще вводити на 2–3 день і спочатку у відвареному чи тушкованому вигляді. Контролюйте порції. Краще обрати 2-3 страви щоб скуштувати, в невеликій кількості. Організм ще не готовий до навантаження. Додавайте овочі, як варіант квашені, допоможуть відновити мікрофлору кишківника", - порадила Симчук.

Також вона наголосила, що важливо пити достатньо води, адже це допоможе шлунку адаптуватися і зменшить навантаження на печінку.

Алкоголь — з обережністю або взагалі уникати. Після посту організм чутливіший, тому навіть незначна кількість може викликати сильну реакцію - сказала нутриціолог Симчук.

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Окрім того, Симчук пояснила, що хаотичне поїдання всього у Великдень може спровокувати в першу чергу тяжкість, здуття, набряки, дискомфорт.

Може бути порушення мікрофлори, та також проблеми зі сном. І звичайно навантаження на шлунок, підшлункову та печінку. Адже ці органи за час посту адаптувалися до легшої їжі, з меншою кількістю жирів - розповіла Симчук.

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Як не отруїтися на Великдень

У Держпродспоживслужбі зазначили, що готуючись до свята, не слід забувати про небезпеку, яку можуть приховувати елементарні продукти харчування або готові страви, приготовані з порушенням технології, з неякісної сировини або з порушенням режиму зберігання.

Наголошується, що слід пам’ятати, що більшість групових інфекційних захворювань та отруєнь виникають після проведення масових заходів і святкувань.

З-поміж причин таких спалахів - залучення до приготування страв випадкових осіб, не обізнаних з елементарними правилами особистої гігієни, а також порушення технологій приготування їжі, зберігання харчових продуктів в антисанітарних умовах, без належного температурного режиму.

Також, кишкові інфекції передаються через неякісно помиті овочі, зелень, фрукти, ягоди, придбані на стихійних ринках чи у приватних осіб.

До прикладу, при сальмонельозі основними факторами передачі є сирі або недостатньо термічно оброблені яйця, м’ясо птиці, приготоване з порушенням гігієнічних вимог.

Ця хвороба вражає травну систему людини, а зараження відбувається при проникненні збудника через ротову порожнину.

У Держпродспоживслужбі розповіли, що робити щоб уникнути кишкових інфекцій та харчових отруєнь необхідно виконувати такі заходи профілактики:

не вживати продукти і напої сумнівної якості чи протерміновані продукти;

не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб;

не купувати продукти, що швидко псуються і реалізуються без відповідних умов охолодження (ковбаси, кулінарні і кремові вироби, йогурти тощо);

не готувати страви «про запас»: їх бажано вживати відразу, зберігання виготовленої страви без охолодження не повинно перевищувати 2-ох годин;

перед вживанням овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити протічною питною водою, а при вживанні дітьми - обдати окропом;

не використовувати для пиття, приготування їжі і миття посуду воду з відкритих джерел, як-то річок, озер, підземних джерел, поверхневих вод;

для пиття і приготування їжі використовувати воду тільки з централізованих джерел водопостачання або питну фасовану;

перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мити руки з милом, обов’язково слід робити це після відвідування туалетів;

під час відпочинку з дітьми батьки повинні ознайомити їх з правилами харчування та правилами дотримання особистої гігієни, дорослим необхідно ретельно слідкувати за тим, щоб діти не споживали продукти сумнівної якості.

Щоб Великодній пікнік не був зіпсований і не мав негативних наслідків для вашого здоров’я, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби радять:

не нарізайте м’ясо і овочі на одній дошці;

у кошику для пікніка сирі продукти не повинні лежати вище готових страв;

мийте руки, фрукти та овочі, ножі і поверхні, на яких нарізатимете і подаватимете їжу, захищайте їжу від комах;

м’ясні та інші висококалорійні страви збалансуйте овочами;

не беріть на пікнік торти, тістечка з кремом, інші солодощі – вони швидко псуються і часто стають причиною отруєння;

не зловживайте стравами з майонезом – вони швидко псуються при високих температурах повітря;

не тримайте страви на столі більше двох годин;

їжу, що залишилась після пікніка, не зберігайте на завтра;

не переїдайте – відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули насиченість;

пам’ятайте: безпечної дози алкоголю не існує.

Скільки зберігати і що робити з вареними яйцями, що залишилися

Зварені круто яйця зберігаються менше, ніж сирі. Зберігати їх слід у холодильнику. Неочищені від шкаралупи варені яйця рекомендується зберігати не більш як 4 дні, а очищені або фаршировані - не більш як 48 годин.

Яйця, зварені круто, чудова основа для салатів і закусок.

Ви можете приготувати, наприклад, салат із зеленою цибулею та огірком, заправивши його на свій смак сметаною або олією.

Також ви можете приготувати "Кельтський салат".

Інгредієнти:

· 4 великі картоплі;

· 2 морквини;

· 2 варених яйця;

· 1 стебло зеленої цибулі;

· 1/2 склянки майонезу;

· 1 столова ложка гірчиці;

· 1 столова ложка оцту;

· сіль і чорний перець за смаком.

Спосіб приготування: зваріть картоплю та моркву в підсоленій воді до м'якості. Охолодіть овочі та наріжте їх кубиками. У мисці змішайте майонез, гірчицю й оцет. Посоліть і поперчіть за смаком.