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15 квітня, 12:27 • 171893 перегляди
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Financial Times

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The Guardian

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День працівників карного розшуку і Великий вівторок: що ще відзначають 15 квітня

Київ • УНН

 • 2988 перегляди

15 квітня відзначають День працівників карного розшуку України, Великий вівторок. Також сьогодні Міжнародний день екологічних знань та День пам'яті жертв "Титаніка".

День працівників карного розшуку і Великий вівторок: що ще відзначають 15 квітня

Сьогодні, 15 квітня День працівників карного розшуку України та другий день Страсного тижня, який називається Великий вівторок, передає УНН.

День працівників карного розшуку

15 квітня 1919 році Раднарком України видав Декрет "Про організацію судово-карного розшуку", і сьогодні минає вже 102-а річниця від дня створення служби карного розшуку в Україні.

В Україні за останні два роки функціонал розшуківців, як і поліцейських з інших підрозділів, значно розширився. Оперативники не тільки борються зі злочинністю, здійснюють оперативний супровід розслідувань воєнних злочинів рф, викривають російських військових і їхніх спільників, а також захищають країну на передовій.

Великий вівторок

Зараз у православній церкві триває Страсний тиждень — останні 7 днів перед Великоднем.

Великий, або Страсний вівторок – це другий день останнього тижня перед Великоднем. Цього року він припадає на 15 квітня.

У вівторок Страсного тижня віруючі згадують, як Христос навчав у храмі Єрусалимському і народ вважав Його пророком.

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я14.04.25, 12:52 • 197573 перегляди

Всесвітній день мистецтва

Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2012 році на честь дня народження відомого італійського митця Леонардо да Вінчі, який з’явився на світ 15 квітня 1452 року.

Мета події - привернення уваги людей до важливості творчості й мистецтва у нашому житті, залучення до ознайомлення з творчим надбанням талановитих діячів.

Сьогоднішнє свято є нагадуванням про важливість підтримки та просування мистецтва як засобу культурного збагачення та важливого компонента суспільства та економіки.

Міжнародний День екологічних знань

 Починаючи з середини 20 століття екологічна освіта як в усьому світі, так і в Україні вважається пріоритетним напрямом реформування системи освіти. Увага до формування і розвитку екологічної освіти почала зростати після Стокгольмської конференції з охорони довкілля, яка у 1972 році прийняла рекомендацію про створення міжнародної програми з освіти в галузі навколишнього середовища.

Зміст екологічної освіти спрямований на формування особистості з екологічною світоглядною установ­кою на дотримання норм екологічно грамотної поведінки і вико­нання практичних дій щодо захисту власного здоров'я і навко­лишнього природного середовища,розробку системи наукових знань, які відображають філософські, морально-етичні, соціально-еко­номічні, технічні й військові аспекти екологічної освіти.

82 млрд євро: ОБСЄ оцінила екологічні збитки від війни в Україні 10.03.25, 18:28 • 21091 перегляд

День McDonald’s

Любителі фастфуду сьогодні можуть долучитися до святкування дня McDonald’s.

Подія присвячена тому, що саме 15 квітня 1955 року в американському штаті Іллінойс Рей Крок відкрив першу франшизу цієї мережі ресторанів швидкого харчування.

Історія створення McDonald’s почалася в 1940 році, коли брати Річард і Моріс МакДональди відкрили ресторан у Каліфорнії та зробили революцію в індустрії швидкого харчування. Рей Крок постачав для McDonald’s кухонне приладдя, і вмовив братів дозволити йому відкрити франшизу.

Нині McDonald’s має близько 40 тисяч закладів у 120 країнах світу, які щодня обслуговують понад 70 мільйонів відвідувачів.

День пам'яті "Титаніка"

Сьогодні вшановують пам’ять жертв найвідомішої морської катастрофи в історії людства – саме 15 квітня 1912 року затонув "Титанік".

В ніч з 14 на 15 квітня вночі "Титанік" зіткнувся з айсбергом у північній частині Атлантичного океану і затонув менш ніж за три години.

За офіційною інформацією, загинули близько 1,5 тисячі пасажирів та членів екіпажу.

Вперше експедиції підводників змогли дістатися до затонулого пасажирського лайнера лише у 1985 році.

У 2009 році в 97-річному віці померла остання з пасажирок "Титаніка. На момент катастрофи їй було 2,5 місяці.

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів 10.04.25, 11:29 • 129826 переглядiв

Також сьогодні, 15 квітня віряни вшановують пам’ять святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима.

Вони були не просто учнями, а справжніми товаришами апостола Павла, людьми, які пройшли з ним через вогонь, воду й не здались навіть під загрозою смерті.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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