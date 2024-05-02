"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра

Президент Лувра Лоранс Де Кар объявила, что они с министерством культуры договариваются об улучшении условий, в которых экспонируется картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает France Info, передает УНН.

Детали

Отмечается, что самой известной картиной да Винчи сейчас могут любоваться более 20 000 посетителей ежедневно, но перед Олимпийскими Играми эта цифра должна значительно возрасти, поэтому возможно картина потребует отдельной комнаты.

Всегда обидно, когда условия не совсем совершенны, и с "Моной Лизой" это именно тот случай, поэтому мы работаем с Министерством культуры над улучшением, которое, по моему мнению, необходимо сейчас заявила руководительница Лувра.

По ее словам, условия экспозиции Джоконды "не совсем совершенны", и шедевр заслуживает "собственной комнаты".

Дополнение

Всемирно известная картина выставлена в Зале государств, самом большом зале музея, напротив самого большого полотна Лувра "Свадьба в Кане" Веронезе, а также рядом с работами великих венецианских мастеров 16-го века.

Она напомнила, что во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в самом посещаемом музее мира будет достигнута пропускная способность 30 000 посетителей в день, поэтому переселение картины выглядит вполне логичным.

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