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Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре

Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 12:12  •  10199 просмотра

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Двое экологических активистов вылили суп на бронированное стекло, защищающее картину "Мона Лиза" в музее Лувр в Париже, чтобы продвигать "право на здоровое и устойчивое питание". Это произошло после инцидента в мае 2022 года, когда кто-то бросил в картину заварной пирог.

Двое экоактивистов облили супом бронированное стекло, которое защищает картину Моны Лизы в парижском музее Лувр, сообщают французские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, двое экоактивистов облили супом бронированное стекло, которое защищает картину Моны Лизы в Лувре, оправдывая свой поступок желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание".

Отмечается, что это уже не первая атака на картину. В мае 2022 года кто-то бросил в нее заварной пирог. В комнате, где находится "Мона Лиза", немедленно эвакуировали людей и начали уборку.

СМИ сообщают, что участники акции "Пищевая реакция" представляют себя как "кампания гражданского сопротивления во Франции, которая имеет целью радикальные изменения в обществе на климатическом и социальном уровне". Бросание супа на Мону Лизу представлено как начало кампании.

Напомним,

В парижском музее Лувр мужчина, переодетый в пожилую женщину, измазал тортом картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза". 

Павел Башинский

Павел Башинский

КультураНовости МираУНН Lite
Екоактивісти облили супом "Джоконду" в Луврі
Environmental activists pour soup on the Gioconda in the Louvre
Новости по теме

Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре

Двое экологических активистов вылили суп на бронированное стекло, защищающее картину "Мона Лиза" в музее Лувр в Париже, чтобы продвигать "право на здоровое и устойчивое питание". Это произошло после инцидента в мае 2022 года, когда кто-то бросил в картину заварной пирог.

Культура •   •  10199 просмотра
Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре

Украинские оборонцы из ПвК "Восток" уничтожили российскую крылатую ракету на Днепропетровщине

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую крылатую ракету Х-59 над Днепропетровской областью 28 января. Позже в тот же вечер Россия запустила баллистические ракеты и ударные беспилотники, четыре из которых были перехвачены Украиной.

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Украинские оборонцы из ПвК "Восток" уничтожили российскую крылатую ракету на Днепропетровщине

На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц техники - Штупун

На Таврическом направлении за прошедшие сутки, украинские защитники уничтожили 364 оккупантов, 26 единиц техники и три склада боеприпасов.

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На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц техники - Штупун

На границе Польши в сторону Украины стоят около 1300 грузовиков - ГПСУ

Около 1300 грузовиков сейчас ожидают въезда в Украину с польской стороны границы, но пограничники говорят, что водителям не придется долго ждать пересечения границы из-за высокой интенсивности движения. Ежедневно границу в обоих направлениях пересекают около 3 000 грузовиков.

Общество •   •  13779 просмотра
На границе Польши в сторону Украины стоят около 1300 грузовиков - ГПСУ

В центре москвы горел Театр сатиры

В Театре сатиры в центре Москвы произошел крупный пожар. Более 60 пожарных и 14 пожарных машин работали над тушением пожара площадью 250 квадратных метров, возникшего на крыше, где проходили реставрационные работы.

Новости Мира •   •  17005 просмотра
В центре москвы горел Театр сатиры

Оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, три человека пострадали, среди них - ребенок

Вчера российские войска обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 3 человек, в том числе ребенка. В Мирнограде российскими ракетами были повреждены 14 жилых домов, детский сад, школа и 9 автомобилей.

Война •   •  22337 просмотра
Оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, три человека пострадали, среди них - ребенок

Ракетная опасность в южных областях Украины: угроза пусков из акватории Азовского моря

В южных регионах Украины объявлена ракетная угроза из-за риска пусков российских ракет из Азовского моря. Воздушные силы предупреждают об опасности для Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областей и Крыма.

Война •   •  22873 просмотра
Ракетная опасность в южных областях Украины: угроза пусков из акватории Азовского моря

Венгерские ультраправые собираются "претендовать" на Закарпатье в случае "проигрыша Украины"

Лидер венгерской ультраправой партии "Mi Hazánk" заявил, что они "будут претендовать" на Закарпатскую область Украины, если Украина проиграет войну с Россией. Вместе с тем, венгерская кране правая политическая сила поддерживает немедленное прекращение огня в Украине и путь переговоров.

Война •   •  28457 просмотра
Венгерские ультраправые собираются "претендовать" на Закарпатье в случае "проигрыша Украины"

В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии, графики отключений не применяются - Минэнерго

Сейчас в Украине нет дефицита электроэнергии, энергосистема сбалансирована, а внутренняя генерация покрывает потребности потребителей. Министерство энергетики все еще призывает украинцев уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы выходных, чтобы стабилизировать энергосистему в условиях войны с Россией.

Война •   •  29084 просмотра
В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии, графики отключений не применяются - Минэнерго

На Южном направлении враг несет потери: почти 80 оккупантов и 6 единиц техники потеряно захватчиком на левом берегу

За минувшие сутки украинские войска нанесли значительные потери российским войскам на южном направлении: 77 погибших, уничтожено большое количество техники и вооружения. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 российских атак.

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На Южном направлении враг несет потери: почти 80 оккупантов и 6 единиц техники потеряно захватчиком на левом берегу