Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре

Двое экоактивистов облили супом бронированное стекло, которое защищает картину Моны Лизы в парижском музее Лувр, сообщают французские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, двое экоактивистов облили супом бронированное стекло, которое защищает картину Моны Лизы в Лувре, оправдывая свой поступок желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание".

Отмечается, что это уже не первая атака на картину. В мае 2022 года кто-то бросил в нее заварной пирог. В комнате, где находится "Мона Лиза", немедленно эвакуировали людей и начали уборку.

СМИ сообщают, что участники акции "Пищевая реакция" представляют себя как "кампания гражданского сопротивления во Франции, которая имеет целью радикальные изменения в обществе на климатическом и социальном уровне". Бросание супа на Мону Лизу представлено как начало кампании.

Напомним,

В парижском музее Лувр мужчина, переодетый в пожилую женщину, измазал тортом картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза".