Екоактивісти облили супом "Джоконду" в Луврі
Київ • УНН
Двоє екологічних активістів вилили суп на броньоване скло, що захищає картину "Мона Ліза" в музеї Лувр у Парижі, щоб просувати "право на здорове і стійке харчування". Це сталося після інциденту в травні 2022 року, коли хтось кинув у картину заварний пиріг.
Двоє екоактивісти облили супом броньоване скло, яке захищає картину Мони Лізи у паризькому музеї Лувр, повідомляють французькі ЗМІ, передає УНН.
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Як повідомляють ЗМІ, двоє екоактивістів облили супом броньоване скло, яке захищає картину Мони Лізи в Луврі, виправдовуючи свій вчинок бажанням просувати, зокрема, "право на здорове та стійке харчування".
Зазначається, що це вже не перша атака на картину. У травні 2022 року хтось кинув у неї заварний пиріг. У кімнаті, де знаходиться "Мона Ліза", негайно евакуювали людей та почали прибирання.
ЗМІ повідомляють, що учасники акції "Харчова реакція" представляють себе як "кампанія громадянського опору у Франції, яка має на меті радикальні зміни в суспільстві на кліматичному та соціальному рівні". Кидання супу на Мону Лізу представлено як початок кампанії.
Нагадаємо
У паризькому музеї Лувр чоловік, переодягнений у жінку похилого віку, вимазав тортом картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза".