"Мону Лізу" перед Олімпіадою виставлять в окремій кімнаті Лувру
Київ • УНН
Музей Лувр планує виставити знамениту картину "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі в окремому залі перед майбутньою Олімпіадою, щоб впоратися з очікуваним напливом відвідувачів.
Президентка Лувру Лоранс Де Кар оголосила, що вони з міністерством культури домовляються про поліпшення умов, в яких експонується картина "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі. Про це повідомляє France Info, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що найвідомішою картиною да Вінчі нині можуть милуватися понад 20 000 відвідувачів щодня, але перед Олімпійськими Іграми ця цифра має значно зрости, тож можливо картина потребуватиме окремої кімнати.
Завжди прикро, коли умови не зовсім досконалі, і з "Моною Лізою" це саме той випадок, тому ми працюємо з Міністерством культури над покращенням, яке, на мою думку, є необхідним зараз
За її словами, умови експозиції Джоконди "не зовсім досконалі", і шедевр заслуговує на "власну кімнату".
Доповнення
Всесвітньо відома картина виставлена в Залі держав, найбільшому залі музею, навпроти найбільшого полотна Лувру "Весілля в Кані" Веронезе, а також поряд з роботами великих венеційських майстрів 16-го століття.
Вона нагадала, що під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі в найвідвідуванішому музеї світу буде досягнута пропускна спроможність 30 000 відвідувачів на день, тож переселення картини виглядає цілком логічним.
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