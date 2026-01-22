Олимпийские игры в Италии украсят уникальные котлы в стиле Леонардо да Винчи

Фото: AP

Организаторы зимних Олимпийских игр «Милан–Кортина–2026» представили дизайн олимпийских чаш, посвященных творческому наследию Леонардо да Винчи. Впервые в истории соревнований два огня будут зажжены и погашены одновременно в двух разных городах – Милане и Кортина–д'Ампеццо. Дизайн конструкций вдохновлен сложными узорами мастера, который прожил в Милане почти 25 лет и создал там свои величайшие шедевры. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Чаши имеют форму солнца и оснащены механизмом, позволяющим им открываться и закрываться, увеличивая диаметр с 3,1 до 4,5 метра. Олимпийское пламя будет заключено в специальную стеклянно-металлическую емкость в основании конструкции. В Милане чашу установят возле Арко делла Паче, а в Кортине – на площади Дибона.

График работы и праздничные мероприятия

Церемония одновременного зажжения огней состоится 6 февраля, а погаснут они 22 февраля. Впоследствии чаши снова будут гореть во время Паралимпийских игр с 6 по 15 марта. Для жителей и гостей Милана подготовили дополнительную развлекательную программу: каждый вечер возле городской чаши каждый час будет проходить специальное световое шоу продолжительностью до пяти минут.

