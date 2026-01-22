$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 3430 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 11758 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 18210 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 28916 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 20520 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 33400 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 35896 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20928 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21819 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39636 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Олимпийские игры в Италии украсят уникальные котлы в стиле Леонардо да Винчи

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Организаторы зимних Олимпийских игр "Милан–Кортина–2026" представили дизайн олимпийских котлов, посвященных творческому наследию Леонардо да Винчи. Впервые два огня зажгут и погасят одновременно в Милане и Кортина–д'Ампеццо.

Олимпийские игры в Италии украсят уникальные котлы в стиле Леонардо да Винчи
Фото: AP

Организаторы зимних Олимпийских игр «Милан–Кортина–2026» представили дизайн олимпийских чаш, посвященных творческому наследию Леонардо да Винчи. Впервые в истории соревнований два огня будут зажжены и погашены одновременно в двух разных городах – Милане и Кортина–д'Ампеццо. Дизайн конструкций вдохновлен сложными узорами мастера, который прожил в Милане почти 25 лет и создал там свои величайшие шедевры. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Чаши имеют форму солнца и оснащены механизмом, позволяющим им открываться и закрываться, увеличивая диаметр с 3,1 до 4,5 метра. Олимпийское пламя будет заключено в специальную стеклянно-металлическую емкость в основании конструкции. В Милане чашу установят возле Арко делла Паче, а в Кортине – на площади Дибона.

График работы и праздничные мероприятия

Церемония одновременного зажжения огней состоится 6 февраля, а погаснут они 22 февраля. Впоследствии чаши снова будут гореть во время Паралимпийских игр с 6 по 15 марта. Для жителей и гостей Милана подготовили дополнительную развлекательную программу: каждый вечер возле городской чаши каждый час будет проходить специальное световое шоу продолжительностью до пяти минут. 

Зимняя Олимпиада-2026: главные детали предстоящих Игр в Милане и Кортине17.12.25, 21:19 • 5440 просмотров

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Леонардо да Винчи
Милан
Италия