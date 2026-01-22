Олімпійські ігри в Італії прикрасять унікальні котли у стилі Леонардо да Вінчі

Фото: AP

Організатори зимових Олімпійських ігор "Мілан–Кортіна–2026" представили дизайн олімпійських котлів, присвячених творчій спадщині Леонардо да Вінчі. Вперше в історії змагань два вогні будуть запалені та згашені одночасно у двох різних містах – Мілані та Кортіна–д'Ампеццо. Дизайн конструкцій натхненний складними візерунками майстра, який прожив у Мілані майже 25 років і створив там свої найвидатніші шедеври. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Котли мають форму сонця та оснащені механізмом, що дозволяє їм відкриватися і закриватися, збільшуючи діаметр з 3,1 до 4,5 метра. Олімпійське полум'я буде укладене у спеціальну скляно-металеву ємність в основі конструкції. У Мілані казан установлять біля Арко делла Паче, а в Кортіні – на площі Дібона.

Графік роботи та святкові заходи

Церемонія одночасного запалення вогнів відбудеться 6 лютого, а згаснуть вони 22 лютого. Згодом котли знову горітимуть під час Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня. Для мешканців та гостей Мілана підготували додаткову розважальну програму: щовечора біля міського котла щогодини відбуватиметься спеціальне світлове шоу тривалістю до п'яти хвилин.

Зимова Олімпіада-2026: головні деталі майбутніх Ігор у Мілані та Кортіні