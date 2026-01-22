Олімпійські ігри в Італії прикрасять унікальні котли у стилі Леонардо да Вінчі

$43.180.08
22:20 • 3622 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 12085 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 18508 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 29284 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 20741 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33555 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36007 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20947 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21830 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39658 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Ми помірно близькі до підписання угоди: Трамп про Україну
21 січня, 17:29 • 3992 перегляди
ЄС блокують торговельну угоду з США на знак протесту проти Гренландії
21 січня, 17:45 • 3600 перегляди
Викрито першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на схемах ухилення від мобілізації
21 січня, 17:52 • 3270 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
21 січня, 18:19 • 5810 перегляди
В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника
21 січня, 18:56 • 4532 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:44 • 29285 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33555 перегляди
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33555 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
21 січня, 12:13 • 31497 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36007 перегляди
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36007 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
20 січня, 19:12 • 51955 перегляди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Музикант
Геннадій Труханов
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
Давос
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
23:40 • 1400 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
21 січня, 18:19 • 5846 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею
21 січня, 15:49 • 8616 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
21 січня, 12:13 • 31497 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями
21 січня, 06:46 • 29186 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Олімпійські ігри в Італії прикрасять унікальні котли у стилі Леонардо да Вінчі

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Організатори зимових Олімпійських ігор "Мілан–Кортіна–2026" представили дизайн олімпійських котлів, присвячених творчій спадщині Леонардо да Вінчі. Вперше два вогні запалять та згаснуть одночасно у Мілані та Кортіна–д'Ампеццо.

Олімпійські ігри в Італії прикрасять унікальні котли у стилі Леонардо да Вінчі
Фото: AP

Організатори зимових Олімпійських ігор "Мілан–Кортіна–2026" представили дизайн олімпійських котлів, присвячених творчій спадщині Леонардо да Вінчі. Вперше в історії змагань два вогні будуть запалені та згашені одночасно у двох різних містах – Мілані та Кортіна–д'Ампеццо. Дизайн конструкцій натхненний складними візерунками майстра, який прожив у Мілані майже 25 років і створив там свої найвидатніші шедеври. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Котли мають форму сонця та оснащені механізмом, що дозволяє їм відкриватися і закриватися, збільшуючи діаметр з 3,1 до 4,5 метра. Олімпійське полум'я буде укладене у спеціальну скляно-металеву ємність в основі конструкції. У Мілані казан установлять біля Арко делла Паче, а в Кортіні – на площі Дібона.

Графік роботи та святкові заходи

Церемонія одночасного запалення вогнів відбудеться 6 лютого, а згаснуть вони 22 лютого. Згодом котли знову горітимуть під час Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня. Для мешканців та гостей Мілана підготували додаткову розважальну програму: щовечора біля міського котла щогодини відбуватиметься спеціальне світлове шоу тривалістю до п'яти хвилин. 

Зимова Олімпіада-2026: головні деталі майбутніх Ігор у Мілані та Кортіні17.12.25, 21:19 • 5440 переглядiв

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Леонардо да Вінчі
Мілан
Італія