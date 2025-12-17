Зимова Олімпіада-2026: головні деталі майбутніх Ігор у Мілані та Кортіні

В Італії розпочався зворотний відлік до старту XXV Зимових Олімпійських ігор. Майбутні змагання стануть найбільш територіально розтягнутими в історії: основні локації – Мілан та елітний курорт Кортіна-д'Ампеццо – розділяють понад 400 кілометрів. Ігри триватимуть із 4 по 22 лютого, а нагороди розіграють у 16 видах спорту. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Церемонія відкриття запланована на 6 лютого, проте перші змагання з керлінгу розпочнуться ще 4 лютого. Серед найочікуваніших фіналів: 13 та 19 лютого (фігурне катання), 19 лютого (жіночий хокей) та 22 лютого (чоловічий хокей). У цей же день, 19 лютого, розіграють перші в історії медалі у новому олімпійському виді спорту – лижному альпінізмі. Загалом за Ігри атлети виборюватимуть 116 золотих нагород.

Головні інтриги та нові імена

Однією з головних сюжетних ліній стане повернення гравців НХЛ на олімпійський лід вперше з 2014 року. Також у центрі уваги – ветерани гірськолижного спорту Ліндсі Вонн та Мікаела Шиффрін, які демонструють домінантну форму на старті сезону.

Окрім дебюту скі-альпінізму, програму розширили змішаними командними змаганнями у скелетоні, жіночими парами у санному спорті та суперкомандними стрибками з трампліна.

Питання участі росіян та інфраструктура

Ситуація з російськими атлетами залишається під жорстким контролем: окремі федерації дозволяють участь лише нейтральним спортсменам після незалежної перевірки на відсутність підтримки війни в Україні та зв’язків зі збройними силами рф. Щодо інфраструктури, то організатори все ще завершують хокейні арени в Мілані, а в Кортіні для проживання учасників звели комплекс із 350 мобільних будинків.

