Зимова Олімпіада-2026: головні деталі майбутніх Ігор у Мілані та Кортіні

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 7774 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 16451 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 32044 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 23088 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 21610 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 20668 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21317 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18514 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27997 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 47283 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
92%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 15150 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 13359 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 12368 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 11272 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 12695 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 12739 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 11321 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 10575 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 32044 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 35814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo19:12 • 126 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 2740 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 12405 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 21659 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 56463 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Фільм
ChatGPT
Соціальна мережа

Зимова Олімпіада-2026: головні деталі майбутніх Ігор у Мілані та Кортіні

Київ • УНН

 • 44 перегляди

XXV Зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо триватимуть з 4 по 22 лютого 2026 року, розігравши 116 золотих нагород у 16 видах спорту. Вперше з 2014 року на лід повернуться гравці НХЛ, а дебютує лижний альпінізм.

Зимова Олімпіада-2026: головні деталі майбутніх Ігор у Мілані та Кортіні

В Італії розпочався зворотний відлік до старту XXV Зимових Олімпійських ігор. Майбутні змагання стануть найбільш територіально розтягнутими в історії: основні локації – Мілан та елітний курорт Кортіна-д'Ампеццо – розділяють понад 400 кілометрів. Ігри триватимуть із 4 по 22 лютого, а нагороди розіграють у 16 видах спорту. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Церемонія відкриття запланована на 6 лютого, проте перші змагання з керлінгу розпочнуться ще 4 лютого. Серед найочікуваніших фіналів: 13 та 19 лютого (фігурне катання), 19 лютого (жіночий хокей) та 22 лютого (чоловічий хокей). У цей же день, 19 лютого, розіграють перші в історії медалі у новому олімпійському виді спорту – лижному альпінізмі. Загалом за Ігри атлети виборюватимуть 116 золотих нагород.

Головні інтриги та нові імена

Однією з головних сюжетних ліній стане повернення гравців НХЛ на олімпійський лід вперше з 2014 року. Також у центрі уваги – ветерани гірськолижного спорту Ліндсі Вонн та Мікаела Шиффрін, які демонструють домінантну форму на старті сезону.

Тисячі слідів динозаврів віком 210 мільйонів років виявлено в Італії біля об'єктів зимової Олімпіади-202616.12.25, 20:46 • 4974 перегляди

Окрім дебюту скі-альпінізму, програму розширили змішаними командними змаганнями у скелетоні, жіночими парами у санному спорті та суперкомандними стрибками з трампліна.

Питання участі росіян та інфраструктура

Ситуація з російськими атлетами залишається під жорстким контролем: окремі федерації дозволяють участь лише нейтральним спортсменам після незалежної перевірки на відсутність підтримки війни в Україні та зв’язків зі збройними силами рф. Щодо інфраструктури, то організатори все ще завершують хокейні арени в Мілані, а в Кортіні для проживання учасників звели комплекс із 350 мобільних будинків.

Мілан-Кортіна-2026: організатори отримали олімпійський вогонь на стадіоні "Панатінаїк" в Афінах04.12.25, 14:31 • 3035 переглядiв

Степан Гафтко

СпортОлімпіада
російська пропаганда
Війна в Україні
Ассошіейтед Прес
Афіни
Італія
Україна