Прем'єрка Японії провела перемовини з Трампом та планує візит до США навесні

$42.170.18
49.550.24
ukenru
15:12 • 2390 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 12685 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 20804 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 18198 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 56160 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 82540 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 61811 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56447 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 186491 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 180580 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 20983 перегляди
росіяни вдарили дронами по лікарні на Чернігівщині: показали наслідкиPhoto2 січня, 07:55 • 5148 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років2 січня, 08:45 • 13783 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 18828 перегляди
Зґвалтував 13-річну дівчинку, поки її мати була на пологах у лікарні: на Вінниччині взяли під варту підозрюваного10:40 • 4192 перегляди
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кирило Буданов
Олег Синєгубов
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львівська область
Прем'єрка Японії провела перемовини з Трампом та планує візит до США навесні

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі проведе зустріч з президентом Дональдом Трампом цієї весни. Зустріч відбудеться на тлі загострення напруженості в регіоні через китайські військові навчання навколо Тайваню.

Прем'єрка Японії провела перемовини з Трампом та планує візит до США навесні

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що у неї відбулася "надзвичайно значуща" розмова з президентом Дональдом Трампом, і вона відвідає американського лідера пізніше цього року на тлі загострення напруженості в регіоні, спричиненого недавніми китайськими військовими навчаннями навколо Тайваню, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

"На запрошення президента Трампа ми також домовилися про детальну координацію для здійснення мого візиту до Сполучених Штатів цієї весни", - написала Такаїчі в п'ятничному пості на X.

Розмова між двома лідерами союзників відбулася після того, як китайські військові протягом двох днів імітували блокаду Тайваню, самоврядного острова, який Пекін вважає своєю територією, за допомогою навчань із бойовою стріляниною. Китай також вперше з 2022 року запустив далекобійні снаряди в Тайванську протоку — один із найжвавіших морських шляхів у світі.

Президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет острова після військових навчань Китаю01.01.26, 18:56 • 3764 перегляди

Видання зауважує, що Трамп спочатку назвав навчання продовженням давньої китайської активності та підкреслив свої "прекрасні стосунки" з головою КНР Сі Цзіньпіном. Проте Держдепартамент США у заяві, зробленій новорічним днем, звинуватив Пекін у "непотрібному нагнітанні напруженості".

Відносини між Японією та Китаєм загострилися останніми тижнями після того, як Такаїчі публічно заявила, що Токіо може розгорнути свої війська, якщо Пекін нападе на Тайвань. Пекін відповів хвилею каральних заходів, включаючи обмеження імпорту японських морепродуктів та відмовляння китайських громадян від відвідування Тайваню.

Такаїчі відмовилася відмовитися від своїх коментарів, заявивши, що політика Японії щодо Тайваню залишається незмінною.

Трамп і Такаїчі спілкувалися наприкінці листопада, коли президент США поінформував її про телефонну розмову з Сі Цзіньпіном та останні події в американо-китайських відносинах.

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг також поговорив з Трампом телефоном у п'ятницю, згідно з заявою міста-держави, і подякував президенту США за запрошення на саміт G20 наприкінці цього року.

США закликали Китай до стриманості після військових навчань біля Тайваню02.01.26, 04:00 • 4010 переглядiв

У ширшому сенсі, недавні китайські навчання є перевіркою підтримки Трампом Тайваню після того, як США в грудні схвалили пакет озброєнь для острова на суму 11 мільярдів доларів, що викликало гнів Пекіна. Китай розпочав дипломатичні зусилля зі стабілізації відносин із США, одночасно намагаючись дати зрозуміти Вашингтону, що він розглядає Тайвань як "червону лінію", додає Bloomberg.

Розмова Трампа та Такаїчі також відбулася на тлі того, як США та Японія прагнуть прискорити план інвестування Токіо 550 мільярдів доларів у США в рамках ширшої торгової угоди про зниження тарифів. Остаточний дозвіл на інвестиції буде надано Трампом на основі рекомендацій Комітету.

Антоніна Туманова

