Прем'єрка Японії провела перемовини з Трампом та планує візит до США навесні

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що у неї відбулася "надзвичайно значуща" розмова з президентом Дональдом Трампом, і вона відвідає американського лідера пізніше цього року на тлі загострення напруженості в регіоні, спричиненого недавніми китайськими військовими навчаннями навколо Тайваню, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

"На запрошення президента Трампа ми також домовилися про детальну координацію для здійснення мого візиту до Сполучених Штатів цієї весни", - написала Такаїчі в п'ятничному пості на X.

Розмова між двома лідерами союзників відбулася після того, як китайські військові протягом двох днів імітували блокаду Тайваню, самоврядного острова, який Пекін вважає своєю територією, за допомогою навчань із бойовою стріляниною. Китай також вперше з 2022 року запустив далекобійні снаряди в Тайванську протоку — один із найжвавіших морських шляхів у світі.

Президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет острова після військових навчань Китаю

Видання зауважує, що Трамп спочатку назвав навчання продовженням давньої китайської активності та підкреслив свої "прекрасні стосунки" з головою КНР Сі Цзіньпіном. Проте Держдепартамент США у заяві, зробленій новорічним днем, звинуватив Пекін у "непотрібному нагнітанні напруженості".

Відносини між Японією та Китаєм загострилися останніми тижнями після того, як Такаїчі публічно заявила, що Токіо може розгорнути свої війська, якщо Пекін нападе на Тайвань. Пекін відповів хвилею каральних заходів, включаючи обмеження імпорту японських морепродуктів та відмовляння китайських громадян від відвідування Тайваню.

Такаїчі відмовилася відмовитися від своїх коментарів, заявивши, що політика Японії щодо Тайваню залишається незмінною.

Трамп і Такаїчі спілкувалися наприкінці листопада, коли президент США поінформував її про телефонну розмову з Сі Цзіньпіном та останні події в американо-китайських відносинах.

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг також поговорив з Трампом телефоном у п'ятницю, згідно з заявою міста-держави, і подякував президенту США за запрошення на саміт G20 наприкінці цього року.

США закликали Китай до стриманості після військових навчань біля Тайваню

У ширшому сенсі, недавні китайські навчання є перевіркою підтримки Трампом Тайваню після того, як США в грудні схвалили пакет озброєнь для острова на суму 11 мільярдів доларів, що викликало гнів Пекіна. Китай розпочав дипломатичні зусилля зі стабілізації відносин із США, одночасно намагаючись дати зрозуміти Вашингтону, що він розглядає Тайвань як "червону лінію", додає Bloomberg.

Розмова Трампа та Такаїчі також відбулася на тлі того, як США та Японія прагнуть прискорити план інвестування Токіо 550 мільярдів доларів у США в рамках ширшої торгової угоди про зниження тарифів. Остаточний дозвіл на інвестиції буде надано Трампом на основі рекомендацій Комітету.