Президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет острова після військових навчань Китаю

У четвер президент Тайваню Лай Чін Те присягнув захищати суверенітет самоврядного острова перед "експансіоністськими амбіціями" Китаю, через кілька днів після завершення Пекіном військових навчань із бойовою стріляниною біля берегів острова, передає УНН із посиланняи на АР.

"Перед обличчям зростаючих експансіоністських амбіцій Китаю міжнародне співтовариство спостерігає за тим, чи вистачить у тайванського народу рішучості захистити себе", - заявив Лай у своєму новорічному зверненні.

"Як президент, я завжди дотримувався чіткої позиції: твердо захищати національний суверенітет, зміцнювати національну оборону та стійкість усього суспільства, а також всебічно створювати ефективний механізм стримування та демократичної оборони", - додав він.

Видання зауважує, що коментарі Лая прозвучали через кілька днів після завершення Китаєм навчань із бойовою стріляниною навколо Тайваню, які включали запуски ракет, використання авіації та військових кораблів. Пекін висловив невдоволення запланованими постачаннями американської зброї Тайваню, а також заявами нового лідера Японії про те, що Токіо може втрутитися у разі нападу Китаю на Тайвань.

Китай розглядає Тайвань як свою територію та погрожує анексувати його силою у разі потреби. Тайвань, колишня японська колонія, управляється незалежно від материка з 1949 року, коли Націоналістична партія програла громадянську війну Комуністичної партії Китаю та відступила на острів.

Промову Лая зустріли в Пекіні з гнівом, де представник Управління у справах Тайваню при Державній раді назвав президента "саботажником миру, баламутом і розпалювачем війни", як повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

"Хоч би що говорили чи не робили Лай та представники Демократичної прогресивної партії, вони не зможуть змінити той факт, що Тайвань є частиною Китаю", — заявив представник Чень Біньхуа.

Планований продаж зброї, що оцінюється більш ніж в 11 мільярдів доларів, є найбільшою на сьогодні угодою США з Тайванем. Вона включає ракети, безпілотники, артилерійські системи та військове програмне забезпечення.

Сполучені Штати зобов'язані за власними законами надати Тайваню кошти для самооборони.

У своєму новорічному зверненні в середу лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав майбутню анексію Тайваню "неминучою".

Минулого року Тайвань оголосив про виділення спеціального бюджету у розмірі 40 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь, включаючи створення системи протиповітряної оборони з високими можливостями виявлення та перехоплення, що отримала назву "Тайванський купол".

Бюджет буде розподілено на вісім років, з 2026 по 2033 рік, і це сталося після того, як Лай уже пообіцяв збільшити витрати на оборону до 5% ВВП острова в рамках своєї стратегії на тлі загрози вторгнення з боку Китаю.

"Зіткнувшись із серйозними військовими амбіціями Китаю, Тайвань не має часу чекати", — сказав Лай.