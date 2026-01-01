$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 24666 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 24356 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 23650 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 110461 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 114994 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 42658 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 39843 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 34923 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28115 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
Президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет острова після військових навчань Китаю

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Президент Тайваню Лай Чін Те присягнув захищати суверенітет острова, посилаючись на експансіоністські амбіції Китаю. Це сталося після завершення Пекіном військових навчань із бойовою стріляниною біля берегів Тайваню.

Президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет острова після військових навчань Китаю

У четвер президент Тайваню Лай Чін Те присягнув захищати суверенітет самоврядного острова перед "експансіоністськими амбіціями" Китаю, через кілька днів після завершення Пекіном військових навчань із бойовою стріляниною біля берегів острова, передає УНН із посиланняи на АР.

"Перед обличчям зростаючих експансіоністських амбіцій Китаю міжнародне співтовариство спостерігає за тим, чи вистачить у тайванського народу рішучості захистити себе", - заявив Лай у своєму новорічному зверненні.

"Як президент, я завжди дотримувався чіткої позиції: твердо захищати національний суверенітет, зміцнювати національну оборону та стійкість усього суспільства, а також всебічно створювати ефективний механізм стримування та демократичної оборони", - додав він.

Видання зауважує, що коментарі Лая прозвучали через кілька днів після завершення Китаєм навчань із бойовою стріляниною навколо Тайваню, які включали запуски ракет, використання авіації та військових кораблів. Пекін висловив невдоволення запланованими постачаннями американської зброї Тайваню, а також заявами нового лідера Японії про те, що Токіо може втрутитися у разі нападу Китаю на Тайвань.

Рекордна міць, партійні чистки та "возз’єднання" з Тайванем: Сі Цзіньпін озвучив стратегію Китаю на 2026 рік31.12.25, 16:43 • 2840 переглядiв

Китай розглядає Тайвань як свою територію та погрожує анексувати його силою у разі потреби. Тайвань, колишня японська колонія, управляється незалежно від материка з 1949 року, коли Націоналістична партія програла громадянську війну Комуністичної партії Китаю та відступила на острів.

Промову Лая зустріли в Пекіні з гнівом, де представник Управління у справах Тайваню при Державній раді назвав президента "саботажником миру, баламутом і розпалювачем війни", як повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

"Хоч би що говорили чи не робили Лай та представники Демократичної прогресивної партії, вони не зможуть змінити той факт, що Тайвань є частиною Китаю", — заявив представник Чень Біньхуа.

Планований продаж зброї, що оцінюється більш ніж в 11 мільярдів доларів, є найбільшою на сьогодні угодою США з Тайванем. Вона включає ракети, безпілотники, артилерійські системи та військове програмне забезпечення.

Сполучені Штати зобов'язані за власними законами надати Тайваню кошти для самооборони.

У своєму новорічному зверненні в середу лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав майбутню анексію Тайваню "неминучою".

Китай розпочав військові маневри навколо Тайваню після оголошення США про пакет озброєнь29.12.25, 09:30 • 3547 переглядiв

Минулого року Тайвань оголосив про виділення спеціального бюджету у розмірі 40 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь, включаючи створення системи протиповітряної оборони з високими можливостями виявлення та перехоплення, що отримала назву "Тайванський купол".

Бюджет буде розподілено на вісім років, з 2026 по 2033 рік, і це сталося після того, як Лай уже пообіцяв збільшити витрати на оборону до 5% ВВП острова в рамках своєї стратегії на тлі загрози вторгнення з боку Китаю.

"Зіткнувшись із серйозними військовими амбіціями Китаю, Тайвань не має часу чекати", — сказав Лай.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний бюджет
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки