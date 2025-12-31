$42.390.17
Рекордна міць, партійні чистки та "возз’єднання" з Тайванем: Сі Цзіньпін озвучив стратегію Китаю на 2026 рік

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Лідер КНР Сі Цзіньпін у новорічному зверненні оголосив про досягнення країною "нових висот" в економіці, технологіях та обороні. Він наголосив на неминучості приєднання Тайваню та підтвердив курс на внутрішню чистку партії.

Рекордна міць, партійні чистки та "возз’єднання" з Тайванем: Сі Цзіньпін озвучив стратегію Китаю на 2026 рік

У новорічному зверненні лідер КНР Сі Цзіньпін оголосив про досягнення країною "нових висот" в економіці, технологіях та обороні. Головними успіхами року він назвав розвиток штучного інтелекту, виробництво власних чіпів та інновації в аерокосмічній галузі, зокрема запуск авіаносця "Фуцзянь" з новітньою системою запуску літаків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Китай став однією з найшвидше зростаючих економік світу з точки зору інноваційного потенціалу 

– наголосив він. 

За словами лідера, ВВП країни у 2025 році має сягнути 140 трильйонів юанів, що підтверджує статус Китаю як наддержави. Попри торговельні війни, Пекін встановив світовий рекорд профіциту торгівлі у 1 трильйон доларів.

Китай розпочав військові маневри навколо Тайваню після оголошення США про пакет озброєнь29.12.25, 09:30 • 3517 переглядiв

Сі Цзіньпін також підтвердив курс на внутрішню чистку партії, закликавши "усунути гниль та виростити нову плоть". Щодо зовнішньої політики, він традиційно наголосив на неминучості приєднання Тайваню.

Співвітчизників по обидва боки Тайванської протоки пов'язує кров, яка густіша за воду. Історична тенденція до національного возз'єднання незнищенна 

– наголосив Сі.

Прогноз на 2026 рік китайський лідер озвучив з оптимізмом, закликавши зосередитися на високій якості розвитку замість гонитви за темпами зростання. "Ми повинні залишатися вірними нашим цілям, зберігати тверду впевненість і нарощувати наш імпульс", – підсумував він.

Степан Гафтко

