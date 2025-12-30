$42.060.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Китай закликає США до нової моделі взаємодії, відстоюючи ідею "возз'єднання" з Тайванем - Bloomberg

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Китай закликає до нової моделі взаємодії зі США, прагнучи закріпити потепління у відносинах, але підкреслює незмінну позицію щодо Тайваню. Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив про сприяння "здоровому, стабільному та сталому розвитку" відносин, не поступаючись у питаннях основних інтересів.

Китай закликає США до нової моделі взаємодії, відстоюючи ідею "возз'єднання" з Тайванем - Bloomberg

Влада Китаю закликала до створення нової моделі взаємодії з США, прагнучи закріпити нещодавнє потепління у відносинах з адміністрацією Трампа. Водночас офіційний Пекін підкреслює свою тверду і незмінну позицію щодо Тайваню, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай буде сприяти "здоровому, стабільному та сталому розвитку" своїх відносин з США і продовжуватиме співпрацю на основі взаємної поваги, але не "поступиться ні на йоту" в питаннях своїх основних інтересів.

Також головний китайський дипломат повторив позицію правлячої комуністичної партії Китаю, яка вже десятиліттями полягає в тому, що "возз'єднання" з Тайванем є місією, яку необхідно виконати.

Заява міністра закордонних справ КНР пролунала на тлі проведення Китаєм цього тижня одних з наймасштабніших навчань з бойовою стрільбою навколо Тайваню. Це сталось всього через кілька днів після того, як Вашингтон оголосив про один з найбільших в історії пакетів озброєння для самокерованої китайської демократії.

Попри військову підтримку Тайбея, адміністрація Трампа, схоже, має намір підтримувати відносини з Пекіном. Відповідаючи на запитання про навчання навколо Тайваню, президент США Дональд Трамп підкреслив свої зв'язки з китайським президентом Сі Цзіньпіном

- йдеться в публікації.

Китай ввів санкції проти 20 американських оборонних компаній і 10 керівників через масштабний продаж зброї Тайваню26.12.25, 16:08 • 3874 перегляди

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ван Ї (політик)
Дональд Трамп
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки