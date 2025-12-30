Китай закликає США до нової моделі взаємодії, відстоюючи ідею "возз'єднання" з Тайванем - Bloomberg

Влада Китаю закликала до створення нової моделі взаємодії з США, прагнучи закріпити нещодавнє потепління у відносинах з адміністрацією Трампа. Водночас офіційний Пекін підкреслює свою тверду і незмінну позицію щодо Тайваню, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай буде сприяти "здоровому, стабільному та сталому розвитку" своїх відносин з США і продовжуватиме співпрацю на основі взаємної поваги, але не "поступиться ні на йоту" в питаннях своїх основних інтересів.

Також головний китайський дипломат повторив позицію правлячої комуністичної партії Китаю, яка вже десятиліттями полягає в тому, що "возз'єднання" з Тайванем є місією, яку необхідно виконати.

Заява міністра закордонних справ КНР пролунала на тлі проведення Китаєм цього тижня одних з наймасштабніших навчань з бойовою стрільбою навколо Тайваню. Це сталось всього через кілька днів після того, як Вашингтон оголосив про один з найбільших в історії пакетів озброєння для самокерованої китайської демократії.

Попри військову підтримку Тайбея, адміністрація Трампа, схоже, має намір підтримувати відносини з Пекіном. Відповідаючи на запитання про навчання навколо Тайваню, президент США Дональд Трамп підкреслив свої зв'язки з китайським президентом Сі Цзіньпіном - йдеться в публікації.

