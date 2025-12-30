Китай призывает США к новой модели взаимодействия, отстаивая идею "воссоединения" с Тайванем - Bloomberg

Власти Китая призвали к созданию новой модели взаимодействия с США, стремясь закрепить недавнее потепление в отношениях с администрацией Трампа. В то же время официальный Пекин подчеркивает свою твердую и неизменную позицию по Тайваню, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай будет способствовать "здоровому, стабильному и устойчивому развитию" своих отношений с США и будет продолжать сотрудничество на основе взаимного уважения, но не "уступит ни на йоту" в вопросах своих основных интересов.

Также главный китайский дипломат повторил позицию правящей коммунистической партии Китая, которая уже десятилетиями заключается в том, что "воссоединение" с Тайванем является миссией, которую необходимо выполнить.

Заявление министра иностранных дел КНР прозвучало на фоне проведения Китаем на этой неделе одних из самых масштабных учений с боевой стрельбой вокруг Тайваня. Это произошло всего через несколько дней после того, как Вашингтон объявил об одном из крупнейших в истории пакетов вооружения для самоуправляемой китайской демократии.

Несмотря на военную поддержку Тайбэя, администрация Трампа, похоже, намерена поддерживать отношения с Пекином. Отвечая на вопрос об учениях вокруг Тайваня, президент США Дональд Трамп подчеркнул свои связи с китайским президентом Си Цзиньпином - говорится в публикации.

