Китай призывает США к новой модели взаимодействия, отстаивая идею "воссоединения" с Тайванем - Bloomberg

04:26 • 5700 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 11584 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 14239 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 22017 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 24729 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 20162 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 21861 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22129 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20153 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23204 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧС29 декабря, 21:26 • 11171 просмотра
В больницах Луганщины медицинскую помощь оказывают студенты без подготовки - ЦНС29 декабря, 21:55 • 5142 просмотра
Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ29 декабря, 23:30 • 9064 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины01:50 • 16031 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto02:26 • 8780 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 35176 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 36195 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 40989 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 157024 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 198040 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Донецкая область
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 19231 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 32159 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 41310 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 51812 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 157024 просмотра
Китай призывает США к новой модели взаимодействия, отстаивая идею "воссоединения" с Тайванем - Bloomberg

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Китай призывает к новой модели взаимодействия с США, стремясь закрепить потепление в отношениях, но подчеркивает неизменную позицию по Тайваню. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о содействии "здоровому, стабильному и устойчивому развитию" отношений, не уступая в вопросах основных интересов.

Китай призывает США к новой модели взаимодействия, отстаивая идею "воссоединения" с Тайванем - Bloomberg

Власти Китая призвали к созданию новой модели взаимодействия с США, стремясь закрепить недавнее потепление в отношениях с администрацией Трампа. В то же время официальный Пекин подчеркивает свою твердую и неизменную позицию по Тайваню, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай будет способствовать "здоровому, стабильному и устойчивому развитию" своих отношений с США и будет продолжать сотрудничество на основе взаимного уважения, но не "уступит ни на йоту" в вопросах своих основных интересов.

Также главный китайский дипломат повторил позицию правящей коммунистической партии Китая, которая уже десятилетиями заключается в том, что "воссоединение" с Тайванем является миссией, которую необходимо выполнить.

Заявление министра иностранных дел КНР прозвучало на фоне проведения Китаем на этой неделе одних из самых масштабных учений с боевой стрельбой вокруг Тайваня. Это произошло всего через несколько дней после того, как Вашингтон объявил об одном из крупнейших в истории пакетов вооружения для самоуправляемой китайской демократии.

Несмотря на военную поддержку Тайбэя, администрация Трампа, похоже, намерена поддерживать отношения с Пекином. Отвечая на вопрос об учениях вокруг Тайваня, президент США Дональд Трамп подчеркнул свои связи с китайским президентом Си Цзиньпином

- говорится в публикации.

Китай ввел санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 руководителей из-за масштабных продаж оружия Тайваню26.12.25, 16:08 • 3874 просмотра

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ван И (политик)
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты