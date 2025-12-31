$42.390.17
Рекордная мощь, партийные чистки и "воссоединение" с Тайванем: Си Цзиньпин озвучил стратегию Китая на 2026 год

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Лидер КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении объявил о достижении страной "новых высот" в экономике, технологиях и обороне. Он подчеркнул неизбежность присоединения Тайваня и подтвердил курс на внутреннюю чистку партии.

Рекордная мощь, партийные чистки и "воссоединение" с Тайванем: Си Цзиньпин озвучил стратегию Китая на 2026 год

В новогоднем обращении лидер КНР Си Цзиньпин объявил о достижении страной "новых высот" в экономике, технологиях и обороне. Главными успехами года он назвал развитие искусственного интеллекта, производство собственных чипов и инновации в аэрокосмической отрасли, в частности запуск авианосца "Фуцзянь" с новейшей системой запуска самолетов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Китай стал одной из самых быстрорастущих экономик мира с точки зрения инновационного потенциала 

– подчеркнул он. 

По словам лидера, ВВП страны в 2025 году должен достичь 140 триллионов юаней, что подтверждает статус Китая как сверхдержавы. Несмотря на торговые войны, Пекин установил мировой рекорд профицита торговли в 1 триллион долларов.

Китай начал военные маневры вокруг Тайваня после объявления США о пакете вооружений29.12.25, 09:30 • 3519 просмотров

Си Цзиньпин также подтвердил курс на внутреннюю чистку партии, призвав "устранить гниль и вырастить новую плоть". Что касается внешней политики, он традиционно подчеркнул неизбежность присоединения Тайваня.

Соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива связывает кровь, которая гуще воды. Историческая тенденция к национальному воссоединению неистребима 

– подчеркнул Си.

Прогноз на 2026 год китайский лидер озвучил с оптимизмом, призвав сосредоточиться на высоком качестве развития вместо погони за темпами роста. "Мы должны оставаться верными нашим целям, сохранять твердую уверенность и наращивать наш импульс", – подытожил он.

Китай призывает США к новой модели взаимодействия, отстаивая идею "воссоединения" с Тайванем - Bloomberg30.12.25, 09:20 • 3632 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Санкции
Техника
Bloomberg L.P.
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты