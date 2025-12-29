$42.060.13
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 23404 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 31123 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 28833 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 26183 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 35944 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 46796 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33276 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40153 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44713 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Китай начал военные маневры вокруг Тайваня после объявления США о пакете вооружений

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Китай начал военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня после того, как США объявили о крупном пакете вооружений для острова. Учения под названием «Миссия справедливости-2025» включают армию, флот, ВВС и ракетные войска, что является «строгим предупреждением» против сепаратистских сил.

Китай начал военные маневры вокруг Тайваня после объявления США о пакете вооружений

Китай начал военные маневры вокруг Тайваня, которые будут включать боевые стрельбы, после того как США объявили об одном из крупнейших пакетов вооружений для Тайваня, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В учениях, начинающихся в понедельник, примут участие армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные войска, говорится в заявлении китайских военных. Учения под названием "Миссия справедливости-2025" "проверят фактическую боевую способность войск театра военных действий в совместных операциях".

"Это суровое предупреждение против сепаратистских сил "независимости Тайваня", и это законное и необходимое действие для защиты суверенитета и национального единства Китая", - сказал старший полковник Ши И.

Народно-освободительная армия КНР в отдельном заявлении заявила, что с 8:00 до 18:00 во вторник по местному времени она проведет боевые стрельбы в пяти кварталах вокруг Тайваня, заявив, что "любым судам или самолетам, не имеющим отношения к делу, рекомендуется не заходить" в этот район. Морские власти Китая добавили еще две крупные зоны, где военные "организуют стрельбу боевыми патронами". Некоторые из этих районов находятся в Тайваньском проливе или вблизи него, одном из самых оживленных морских путей в мире.

Министерство обороны в Тайбэе раскритиковало Китай за "иррациональные провокационные действия", добавив, что оно развернуло силы для проведения "учений по боевой готовности". Авиационное управление Тайваня заявило, что разметка зон для учений с боевой стрельбой серьезно подрывает безопасность полетов, и что оно рассматривает альтернативные маршруты самолетов.

Инвесторы на Тайване склонны игнорировать такую военную деятельность. Базовый индекс Taiex вырос на 0,9% до 28 810, продолжив быть на рекордно высоком уровне из-за высокого спроса инвесторов на передовые технологические продукты, такие как чипы, которые являются специализацией тайваньских компаний. Акции оборонных компаний по обе стороны пролива выросли.

Дополнение

Учения, как пишет издание, подчеркивают, насколько чувствительным является тайваньский вопрос для Пекина. Китай гневно отреагировал на то, что США в начале этого месяца одобрили пакет соглашений о продаже оружия Тайваню на сумму до 11 миллиардов долларов, заявив, что это повышает вероятность столкновения между сверхдержавами. В пятницу Китай обнародовал преимущественно символические санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 руководителей.

Китай ввел санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 руководителей из-за масштабных продаж оружия Тайваню26.12.25, 16:08 • 3772 просмотра

Это первые крупные учения НОАК у побережья Тайваня с апреля, когда она провела двухдневные учения для проверки возможностей блокады. Эти маневры также включали имитацию ударов по имитируемым целям, включая порты и энергетические объекты.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Столкновения
Bloomberg L.P.
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты