Китай начал военные маневры вокруг Тайваня после объявления США о пакете вооружений

Китай начал военные маневры вокруг Тайваня, которые будут включать боевые стрельбы, после того как США объявили об одном из крупнейших пакетов вооружений для Тайваня, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В учениях, начинающихся в понедельник, примут участие армия, флот, военно-воздушные силы и ракетные войска, говорится в заявлении китайских военных. Учения под названием "Миссия справедливости-2025" "проверят фактическую боевую способность войск театра военных действий в совместных операциях".

"Это суровое предупреждение против сепаратистских сил "независимости Тайваня", и это законное и необходимое действие для защиты суверенитета и национального единства Китая", - сказал старший полковник Ши И.

Народно-освободительная армия КНР в отдельном заявлении заявила, что с 8:00 до 18:00 во вторник по местному времени она проведет боевые стрельбы в пяти кварталах вокруг Тайваня, заявив, что "любым судам или самолетам, не имеющим отношения к делу, рекомендуется не заходить" в этот район. Морские власти Китая добавили еще две крупные зоны, где военные "организуют стрельбу боевыми патронами". Некоторые из этих районов находятся в Тайваньском проливе или вблизи него, одном из самых оживленных морских путей в мире.

Министерство обороны в Тайбэе раскритиковало Китай за "иррациональные провокационные действия", добавив, что оно развернуло силы для проведения "учений по боевой готовности". Авиационное управление Тайваня заявило, что разметка зон для учений с боевой стрельбой серьезно подрывает безопасность полетов, и что оно рассматривает альтернативные маршруты самолетов.

Инвесторы на Тайване склонны игнорировать такую военную деятельность. Базовый индекс Taiex вырос на 0,9% до 28 810, продолжив быть на рекордно высоком уровне из-за высокого спроса инвесторов на передовые технологические продукты, такие как чипы, которые являются специализацией тайваньских компаний. Акции оборонных компаний по обе стороны пролива выросли.

Дополнение

Учения, как пишет издание, подчеркивают, насколько чувствительным является тайваньский вопрос для Пекина. Китай гневно отреагировал на то, что США в начале этого месяца одобрили пакет соглашений о продаже оружия Тайваню на сумму до 11 миллиардов долларов, заявив, что это повышает вероятность столкновения между сверхдержавами. В пятницу Китай обнародовал преимущественно символические санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 руководителей.

Это первые крупные учения НОАК у побережья Тайваня с апреля, когда она провела двухдневные учения для проверки возможностей блокады. Эти маневры также включали имитацию ударов по имитируемым целям, включая порты и энергетические объекты.