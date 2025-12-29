$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Китай розпочав військові маневри навколо Тайваню після оголошення США про пакет озброєнь

Київ • УНН

Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню після того, як США оголосили про великий пакет озброєнь для острова. Навчання під назвою "Місія справедливості-2025" включають армію, флот, ВПС та ракетні війська, що є "суворим попередженням" проти сепаратистських сил.

Китай розпочав військові маневри навколо Тайваню після оголошення США про пакет озброєнь

Китай розпочав військові маневри навколо Тайваню, які включатимуть бойові стрільби, після того, як США оголосили про один із найбільших пакетів озброєнь для Тайваню, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У навчаннях, що розпочинаються у понеділок, візьмуть участь армія, флот, військово-повітряні сили та ракетні війська, ідеться у заяві китайських військових. Навчання під назвою "Місія справедливості-2025" "перевірять фактичну бойову спроможність військ театру військових дій у спільних операціях".

"Це суворе попередження проти сепаратистських сил "незалежності Тайваню", і це законна та необхідна дія для захисту суверенітету та національної єдності Китаю", - сказав старший полковник Ши Ї.

Народно-визвольна армія КНР в окремій заяві заявила, що з 8:00 до 18:00 у вівторок за місцевим часом вона проведе бойові стрільби у п'яти кварталах навколо Тайваню, заявивши, що "будь-яким суднам чи літакам, які не мають стосунку до справи, рекомендується не заходити" в цей район. Морська влада Китаю перерахувала дві додаткові великі зони, де військові "організовуватимуть стрільби бойовими боєприпасами". Деякі з цих районів знаходяться в Тайванській протоці або поблизу неї, одного з найжвавіших судноплавних шляхів світу.

Міністерство оборони в Тайбеї розкритикувало Китай за "ірраціональні провокаційні дії", додавши, що він розгорнув сили для проведення "навчань з бойової готовності". Авіаційне управління Тайваню заявило, що розмітка зон для навчань з бойової стрільби серйозно підриває безпеку польотів, і що воно розглядає альтернативні маршрути літаків.

Інвестори на Тайвані схильні ігнорувати таку військову діяльність. Базовий індекс Taiex зріс на 0,9% до 28 810, продовживши бути на рекордно високому рівні через високий попит інвесторів на передові технологічні продукти, такі як чіпи, які є спеціалізацією тайванських компаній. Акції оборонних компаній по обидва боки протоки зросли.

Доповнення

Навчання, як пише видання, підкреслюють, наскільки чутливим є тайванське питання для Пекіна. Китай гнівно відреагував на те, що США на початку цього місяця схвалили пакет угод про продаж зброї Тайваню на суму до 11 мільярдів доларів, заявивши, що це підвищує ймовірність зіткнення між наддержавами. У п'ятницю Китай оприлюднив переважно символічні санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 керівників.

Китай ввів санкції проти 20 американських оборонних компаній і 10 керівників через масштабний продаж зброї Тайваню26.12.25, 16:08 • 3820 переглядiв

Це перші великі навчання НВАК біля узбережжя Тайваню з квітня, коли вона провела дводенні навчання для перевірки можливостей блокади. Ці маневри також включали імітацію ударів по імітованих цілях, включаючи порти та енергетичні об'єкти.

Юлія Шрамко

