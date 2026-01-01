$42.350.03
Президент Тайваня пообещал защищать суверенитет острова после военных учений Китая

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Тайваня Лай Чин Те поклялся защищать суверенитет острова, ссылаясь на экспансионистские амбиции Китая. Это произошло после завершения Пекином военных учений с боевой стрельбой у берегов Тайваня.

В четверг президент Тайваня Лай Чин Те поклялся защищать суверенитет самоуправляемого острова перед лицом «экспансионистских амбиций» Китая, спустя несколько дней после завершения Пекином военных учений с боевой стрельбой у берегов острова, передает УНН со ссылкой на АР.

«Перед лицом растущих экспансионистских амбиций Китая международное сообщество наблюдает за тем, хватит ли у тайваньского народа решимости защитить себя», — заявил Лай в своем новогоднем обращении.

«Как президент, я всегда придерживался четкой позиции: твердо защищать национальный суверенитет, укреплять национальную оборону и устойчивость всего общества, а также всесторонне создавать эффективный механизм сдерживания и демократической обороны», — добавил он.

Издание отмечает, что комментарии Лая прозвучали спустя несколько дней после завершения Китаем учений с боевой стрельбой вокруг Тайваня, которые включали запуски ракет, использование авиации и военных кораблей. Пекин выразил недовольство запланированными поставками американского оружия Тайваню, а также заявлениями нового лидера Японии о том, что Токио может вмешаться в случае нападения Китая на Тайвань.

Рекордная мощь, партийные чистки и "воссоединение" с Тайванем: Си Цзиньпин озвучил стратегию Китая на 2026 год31.12.25, 16:43 • 2828 просмотров

Китай рассматривает Тайвань как свою территорию и угрожает аннексировать его силой в случае необходимости. Тайвань, бывшая японская колония, управляется независимо от материка с 1949 года, когда Националистическая партия проиграла гражданскую войну Коммунистической партии Китая и отступила на остров.

Речь Лая встретили в Пекине с гневом, где представитель Управления по делам Тайваня при Государственном совете назвал президента «саботажником мира, баламутом и разжигателем войны», как сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

«Что бы ни говорили или не делали Лай и представители Демократической прогрессивной партии, они не смогут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая», — заявил представитель Чэнь Биньхуа.

Планируемая продажа оружия, оцениваемая более чем в 11 миллиардов долларов, является крупнейшей на сегодняшний день сделкой США с Тайванем. Она включает ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение.

Соединенные Штаты обязаны по собственным законам предоставить Тайваню средства для самообороны.

В своем новогоднем обращении в среду лидер Китая Си Цзиньпин назвал предстоящую аннексию Тайваня «неизбежной».

Китай начал военные маневры вокруг Тайваня после объявления США о пакете вооружений29.12.25, 09:30 • 3547 просмотров

В прошлом году Тайвань объявил о выделении специального бюджета в размере 40 миллиардов долларов на закупку вооружений, включая создание системы противовоздушной обороны с высокими возможностями обнаружения и перехвата, получившей название «Тайваньский купол».

Бюджет будет распределен на восемь лет, с 2026 по 2033 год, и это произошло после того, как Лай уже пообещал увеличить расходы на оборону до 5% ВВП острова в рамках своей стратегии на фоне угрозы вторжения со стороны Китая.

«Столкнувшись с серьезными военными амбициями Китая, Тайвань не имеет времени ждать», — сказал Лай.

Антонина Туманова

