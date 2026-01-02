$42.170.18
15:12 • 1912 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 12259 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 20197 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 17952 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 55918 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 82288 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 61685 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56388 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 186206 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 180310 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
Премьер Японии провела переговоры с Трампом и планирует визит в США весной

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи проведет встречу с президентом Дональдом Трампом этой весной. Встреча состоится на фоне обострения напряженности в регионе из-за китайских военных учений вокруг Тайваня.

Премьер Японии провела переговоры с Трампом и планирует визит в США весной

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что у нее состоялся «чрезвычайно значимый» разговор с президентом Дональдом Трампом, и она посетит американского лидера позднее в этом году на фоне обострения напряженности в регионе, вызванной недавними китайскими военными учениями вокруг Тайваня, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

«По приглашению президента Трампа мы также договорились о детальной координации для осуществления моего визита в Соединенные Штаты этой весной», — написала Такаичи в пятничном посте на X.

Разговор между двумя лидерами союзников состоялся после того, как китайские военные в течение двух дней имитировали блокаду Тайваня, самоуправляемого острова, который Пекин считает своей территорией, с помощью учений с боевой стрельбой. Китай также впервые с 2022 года запустил дальнобойные снаряды в Тайваньский пролив — один из самых оживленных морских путей в мире.

Президент Тайваня пообещал защищать суверенитет острова после военных учений Китая01.01.26, 18:56 • 3760 просмотров

Издание отмечает, что Трамп изначально назвал учения продолжением давней китайской активности и подчеркнул свои «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако Госдепартамент США в заявлении, сделанном в новогодний день, обвинил Пекин в «ненужном нагнетании напряженности».

Отношения между Японией и Китаем обострились в последние недели после того, как Такаичи публично заявила, что Токио может развернуть свои войска, если Пекин нападет на Тайвань. Пекин ответил волной карательных мер, включая ограничение импорта японских морепродуктов и отказ китайских граждан от посещения Тайваня.

Такаичи отказалась отказаться от своих комментариев, заявив, что политика Японии в отношении Тайваня остается неизменной.

Трамп и Такаичи общались в конце ноября, когда президент США проинформировал ее о телефонном разговоре с Си Цзиньпином и последних событиях в американо-китайских отношениях.

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг также поговорил с Трампом по телефону в пятницу, согласно заявлению города-государства, и поблагодарил президента США за приглашение на саммит G20 в конце этого года.

США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня02.01.26, 04:00 • 3998 просмотров

В более широком смысле, недавние китайские учения являются проверкой поддержки Трампом Тайваня после того, как США в декабре одобрили пакет вооружений для острова на сумму 11 миллиардов долларов, что вызвало гнев Пекина. Китай начал дипломатические усилия по стабилизации отношений с США, одновременно пытаясь дать понять Вашингтону, что он рассматривает Тайвань как «красную линию», добавляет Bloomberg.

Разговор Трампа и Такаичи также состоялся на фоне того, как США и Япония стремятся ускорить план инвестирования Токио 550 миллиардов долларов в США в рамках более широкого торгового соглашения о снижении тарифов. Окончательное разрешение на инвестиции будет предоставлено Трампом на основе рекомендаций Комитета.

Антонина Туманова

