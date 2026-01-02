Премьер Японии провела переговоры с Трампом и планирует визит в США весной

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что у нее состоялся «чрезвычайно значимый» разговор с президентом Дональдом Трампом, и она посетит американского лидера позднее в этом году на фоне обострения напряженности в регионе, вызванной недавними китайскими военными учениями вокруг Тайваня, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

«По приглашению президента Трампа мы также договорились о детальной координации для осуществления моего визита в Соединенные Штаты этой весной», — написала Такаичи в пятничном посте на X.

Разговор между двумя лидерами союзников состоялся после того, как китайские военные в течение двух дней имитировали блокаду Тайваня, самоуправляемого острова, который Пекин считает своей территорией, с помощью учений с боевой стрельбой. Китай также впервые с 2022 года запустил дальнобойные снаряды в Тайваньский пролив — один из самых оживленных морских путей в мире.

Президент Тайваня пообещал защищать суверенитет острова после военных учений Китая

Издание отмечает, что Трамп изначально назвал учения продолжением давней китайской активности и подчеркнул свои «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако Госдепартамент США в заявлении, сделанном в новогодний день, обвинил Пекин в «ненужном нагнетании напряженности».

Отношения между Японией и Китаем обострились в последние недели после того, как Такаичи публично заявила, что Токио может развернуть свои войска, если Пекин нападет на Тайвань. Пекин ответил волной карательных мер, включая ограничение импорта японских морепродуктов и отказ китайских граждан от посещения Тайваня.

Такаичи отказалась отказаться от своих комментариев, заявив, что политика Японии в отношении Тайваня остается неизменной.

Трамп и Такаичи общались в конце ноября, когда президент США проинформировал ее о телефонном разговоре с Си Цзиньпином и последних событиях в американо-китайских отношениях.

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг также поговорил с Трампом по телефону в пятницу, согласно заявлению города-государства, и поблагодарил президента США за приглашение на саммит G20 в конце этого года.

США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня

В более широком смысле, недавние китайские учения являются проверкой поддержки Трампом Тайваня после того, как США в декабре одобрили пакет вооружений для острова на сумму 11 миллиардов долларов, что вызвало гнев Пекина. Китай начал дипломатические усилия по стабилизации отношений с США, одновременно пытаясь дать понять Вашингтону, что он рассматривает Тайвань как «красную линию», добавляет Bloomberg.

Разговор Трампа и Такаичи также состоялся на фоне того, как США и Япония стремятся ускорить план инвестирования Токио 550 миллиардов долларов в США в рамках более широкого торгового соглашения о снижении тарифов. Окончательное разрешение на инвестиции будет предоставлено Трампом на основе рекомендаций Комитета.