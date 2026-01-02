США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня

$42.350.03
1 января, 13:04 • 31176 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 43710 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 38623 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 37144 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 138414 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 137952 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 49463 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42774 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36729 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29677 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
В Словакии заявили, что Украина никогда не будет в НАТО
«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета
Россия официально призвала США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1
"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 138411 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожье
Донецкая область
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня

Киев • УНН

 • 0 просмотра

США призывают Китай к сдержанности и диалогу после масштабных военных учений вокруг Тайваня. В Госдепе считают, что военные действия Китая безосновательно усиливают напряженность в регионе.

США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня

Соединенные Штаты Америки призывают Китай к сдержанности и открытому диалогу в связи с проведением Китаем масштабных военных учений вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении главного заместителя представителя Государственного департамента США Томаса Пиготта, сообщает УНН.

Детали

По его словам, военные действия и риторика Китая в отношении Тайваня и других стран региона "безосновательно усиливают напряженность".

Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог

- указал Пиготт.

Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в частности путем применения силы или принуждения.

Контекст

В четверг президент Тайваня Лай Чин Те присягнул защищать суверенитет самоуправляемого острова перед "экспансионистскими амбициями" Китая.

В своем новогоднем обращении в среду лидер Китая Си Цзиньпин назвал предстоящую аннексию Тайваня "неизбежной".

Тайвань остается в состоянии готовности после масштабных учений КНР "Миссия правосудия 2025"31.12.25, 19:48 • 3380 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты