США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня

Соединенные Штаты Америки призывают Китай к сдержанности и открытому диалогу в связи с проведением Китаем масштабных военных учений вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении главного заместителя представителя Государственного департамента США Томаса Пиготта, сообщает УНН.

Детали

По его словам, военные действия и риторика Китая в отношении Тайваня и других стран региона "безосновательно усиливают напряженность".

Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог - указал Пиготт.

Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в частности путем применения силы или принуждения.

Контекст

В четверг президент Тайваня Лай Чин Те присягнул защищать суверенитет самоуправляемого острова перед "экспансионистскими амбициями" Китая.

В своем новогоднем обращении в среду лидер Китая Си Цзиньпин назвал предстоящую аннексию Тайваня "неизбежной".

Тайвань остается в состоянии готовности после масштабных учений КНР "Миссия правосудия 2025"