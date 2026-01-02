США призвали Китай к сдержанности после военных учений у Тайваня
Киев • УНН
США призывают Китай к сдержанности и диалогу после масштабных военных учений вокруг Тайваня. В Госдепе считают, что военные действия Китая безосновательно усиливают напряженность в регионе.
Соединенные Штаты Америки призывают Китай к сдержанности и открытому диалогу в связи с проведением Китаем масштабных военных учений вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении главного заместителя представителя Государственного департамента США Томаса Пиготта, сообщает УНН.
Детали
По его словам, военные действия и риторика Китая в отношении Тайваня и других стран региона "безосновательно усиливают напряженность".
Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог
Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в частности путем применения силы или принуждения.
Контекст
В четверг президент Тайваня Лай Чин Те присягнул защищать суверенитет самоуправляемого острова перед "экспансионистскими амбициями" Китая.
В своем новогоднем обращении в среду лидер Китая Си Цзиньпин назвал предстоящую аннексию Тайваня "неизбежной".
