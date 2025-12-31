Тайвань остается в состоянии готовности после масштабных учений КНР "Миссия правосудия 2025"
Киев • УНН
Тайвань остается в состоянии повышенной готовности после завершения масштабных китайских военных маневров "Миссия правосудия 2025". Несмотря на отступление кораблей КНР, береговая охрана острова продолжает усиленный мониторинг перемещений флота.
Несмотря на отступление китайских кораблей от берегов острова после завершения масштабных маневров, Тайвань продолжает поддерживать состояние повышенной готовности. Береговая охрана острова подтвердила, что центры реагирования на чрезвычайные ситуации работают в усиленном режиме, следя за перемещениями флота КНР. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В ходе учений "Миссия правосудия 2025" Пекин развернул более 90 военно-морских судов и кораблей береговой охраны, а также выпустил десятки ракет в направлении острова. В ответ на эти действия Министерство обороны Тайваня заявило, что вооруженные силы будут сохранять "соответствующий механизм действий в чрезвычайных ситуациях", поскольку в зоне реагирования все еще фиксируется значительное количество китайской техники.
Китай начал военные маневры вокруг Тайваня после объявления США о пакете вооружений29.12.25, 09:30 • 3527 просмотров
Агрессивные и милитаристские провокации Коммунистической партии Китая угрожают региональной безопасности и стабильности и были осуждены демократическими союзниками в международном сообществе
Заявления Пекина и позиция Си Цзиньпина
Китай объявил о завершении активной фазы маневров вечером в среду, однако подчеркнул, что армия будет оставаться в состоянии боевой готовности. В своем новогоднем обращении лидер КНР Си Цзиньпин подтвердил бескомпромиссную позицию в отношении острова.
Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, крепче воды, и историческая тенденция к национальному воссоединению неистребима
Рекордная мощь, партийные чистки и "воссоединение" с Тайванем: Си Цзиньпин озвучил стратегию Китая на 2026 год31.12.25, 16:43 • 1644 просмотра