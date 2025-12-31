$42.390.17
Тайвань остается в состоянии готовности после масштабных учений КНР "Миссия правосудия 2025"

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Тайвань остается в состоянии повышенной готовности после завершения масштабных китайских военных маневров "Миссия правосудия 2025". Несмотря на отступление кораблей КНР, береговая охрана острова продолжает усиленный мониторинг перемещений флота.

Фото: Reuters

Несмотря на отступление китайских кораблей от берегов острова после завершения масштабных маневров, Тайвань продолжает поддерживать состояние повышенной готовности. Береговая охрана острова подтвердила, что центры реагирования на чрезвычайные ситуации работают в усиленном режиме, следя за перемещениями флота КНР. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В ходе учений "Миссия правосудия 2025" Пекин развернул более 90 военно-морских судов и кораблей береговой охраны, а также выпустил десятки ракет в направлении острова. В ответ на эти действия Министерство обороны Тайваня заявило, что вооруженные силы будут сохранять "соответствующий механизм действий в чрезвычайных ситуациях", поскольку в зоне реагирования все еще фиксируется значительное количество китайской техники.

Агрессивные и милитаристские провокации Коммунистической партии Китая угрожают региональной безопасности и стабильности и были осуждены демократическими союзниками в международном сообществе 

– отметили в оборонном ведомстве Тайваня.

Заявления Пекина и позиция Си Цзиньпина

Китай объявил о завершении активной фазы маневров вечером в среду, однако подчеркнул, что армия будет оставаться в состоянии боевой готовности. В своем новогоднем обращении лидер КНР Си Цзиньпин подтвердил бескомпромиссную позицию в отношении острова.

Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, крепче воды, и историческая тенденция к национальному воссоединению неистребима

– заявил он.

Степан Гафтко

