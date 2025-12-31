Тайвань залишається у стані готовності після масштабних навчань КНР "Місія правосуддя 2025"

Фото: Reuters

Попри відступ китайських кораблів від берегів острова після завершення масштабних маневрів, Тайвань продовжує підтримувати стан підвищеної готовності. Берегова охорона острова підтвердила, що центри реагування на надзвичайні ситуації працюють у посиленому режимі, стежачи за переміщеннями флоту КНР. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час навчань "Місія правосуддя 2025" Пекін розгорнув понад 90 військово-морських суден і кораблів берегової охорони, а також випустив десятки ракет у напрямку острова. У відповідь на ці дії Міністерство оборони Тайваню заявило, що збройні сили зберігатимуть "відповідний механізм дій у надзвичайних ситуаціях", оскільки в зоні реагування все ще фіксується значна кількість китайської техніки.

Агресивні та мілітаристські провокації Комуністичної партії Китаю загрожують регіональній безпеці та стабільності та були засуджені демократичними союзниками у міжнародному співтоваристві – зазначили в оборонному відомстві Тайваню.

Заяви Пекіна та позиція Сі Цзіньпіна

Китай оголосив про завершення активної фази маневрів увечері в середу, проте наголосив, що армія залишатиметься в стані бойової готовності. У своєму новорічному зверненні лідер КНР Сі Цзіньпін підтвердив безкомпромісну позицію щодо острова.

Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки пов’язані кровними узами, міцнішими за воду, і історична тенденція до національного возз’єднання незнищенна – заявив він.

