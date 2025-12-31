Тайвань залишається у стані готовності після масштабних навчань КНР "Місія правосуддя 2025"
Київ • УНН
Тайвань залишається у стані підвищеної готовності після завершення масштабних китайських військових маневрів "Місія правосуддя 2025". Попри відступ кораблів КНР, берегова охорона острова продовжує посилений моніторинг переміщень флоту.
Попри відступ китайських кораблів від берегів острова після завершення масштабних маневрів, Тайвань продовжує підтримувати стан підвищеної готовності. Берегова охорона острова підтвердила, що центри реагування на надзвичайні ситуації працюють у посиленому режимі, стежачи за переміщеннями флоту КНР. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час навчань "Місія правосуддя 2025" Пекін розгорнув понад 90 військово-морських суден і кораблів берегової охорони, а також випустив десятки ракет у напрямку острова. У відповідь на ці дії Міністерство оборони Тайваню заявило, що збройні сили зберігатимуть "відповідний механізм дій у надзвичайних ситуаціях", оскільки в зоні реагування все ще фіксується значна кількість китайської техніки.
Китай розпочав військові маневри навколо Тайваню після оголошення США про пакет озброєнь29.12.25, 09:30 • 3527 переглядiв
Агресивні та мілітаристські провокації Комуністичної партії Китаю загрожують регіональній безпеці та стабільності та були засуджені демократичними союзниками у міжнародному співтоваристві
Заяви Пекіна та позиція Сі Цзіньпіна
Китай оголосив про завершення активної фази маневрів увечері в середу, проте наголосив, що армія залишатиметься в стані бойової готовності. У своєму новорічному зверненні лідер КНР Сі Цзіньпін підтвердив безкомпромісну позицію щодо острова.
Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки пов’язані кровними узами, міцнішими за воду, і історична тенденція до національного возз’єднання незнищенна
Рекордна міць, партійні чистки та "возз’єднання" з Тайванем: Сі Цзіньпін озвучив стратегію Китаю на 2026 рік31.12.25, 16:43 • 1626 переглядiв