Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Тайвань залишається у стані готовності після масштабних навчань КНР "Місія правосуддя 2025"

Київ • УНН

Тайвань залишається у стані підвищеної готовності після завершення масштабних китайських військових маневрів "Місія правосуддя 2025". Попри відступ кораблів КНР, берегова охорона острова продовжує посилений моніторинг переміщень флоту.

Тайвань залишається у стані готовності після масштабних навчань КНР "Місія правосуддя 2025"
Фото: Reuters

Попри відступ китайських кораблів від берегів острова після завершення масштабних маневрів, Тайвань продовжує підтримувати стан підвищеної готовності. Берегова охорона острова підтвердила, що центри реагування на надзвичайні ситуації працюють у посиленому режимі, стежачи за переміщеннями флоту КНР. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час навчань "Місія правосуддя 2025" Пекін розгорнув понад 90 військово-морських суден і кораблів берегової охорони, а також випустив десятки ракет у напрямку острова. У відповідь на ці дії Міністерство оборони Тайваню заявило, що збройні сили зберігатимуть "відповідний механізм дій у надзвичайних ситуаціях", оскільки в зоні реагування все ще фіксується значна кількість китайської техніки.

Агресивні та мілітаристські провокації Комуністичної партії Китаю загрожують регіональній безпеці та стабільності та були засуджені демократичними союзниками у міжнародному співтоваристві 

– зазначили в оборонному відомстві Тайваню.

Заяви Пекіна та позиція Сі Цзіньпіна

Китай оголосив про завершення активної фази маневрів увечері в середу, проте наголосив, що армія залишатиметься в стані бойової готовності. У своєму новорічному зверненні лідер КНР Сі Цзіньпін підтвердив безкомпромісну позицію щодо острова.

Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки пов’язані кровними узами, міцнішими за воду, і історична тенденція до національного возз’єднання незнищенна

– заявив він.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
