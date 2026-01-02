США закликали Китай до стриманості після військових навчань біля Тайваню
Київ • УНН
США закликають Китай до стриманості та діалогу після масштабних військових навчань навколо Тайваню. У Держдепі вважають, що військові дії Китаю безпідставно посилюють напруженість у регіоні.
Сполучені Штати Америки закликають Китай до стриманості та відкритого діалогу у зв'язку з проведення Китаєм масштабних військових навчань навколо Тайваню. Про це йдеться у заяві головного заступника речника Державного департаменту США Томаса Піготта, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, військові дії та риторика Китаю щодо Тайваню та інших країн регіону "безпідставно посилюють напруженість".
Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог
Він додав, що Сполучені Штати підтримують мир і стабільність у Тайванській протоці та виступають проти односторонніх змін статусу-кво, зокрема шляхом застосування сили чи примусу.
Контекст
У четвер президент Тайваню Лай Чін Те присягнув захищати суверенітет самоврядного острова перед "експансіоністськими амбіціями" Китаю.
У своєму новорічному зверненні в середу лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав майбутню анексію Тайваню "неминучою".
