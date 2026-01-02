$42.350.03
1 січня, 13:04 • 31288 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 44003 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 38829 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 37341 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 138724 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 138157 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 49587 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42789 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36741 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29693 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
США закликали Китай до стриманості після військових навчань біля Тайваню

Київ • УНН

 • 46 перегляди

США закликають Китай до стриманості та діалогу після масштабних військових навчань навколо Тайваню. У Держдепі вважають, що військові дії Китаю безпідставно посилюють напруженість у регіоні.

США закликали Китай до стриманості після військових навчань біля Тайваню

Сполучені Штати Америки закликають Китай до стриманості та відкритого діалогу у зв'язку з проведення Китаєм масштабних військових навчань навколо Тайваню. Про це йдеться у заяві головного заступника речника Державного департаменту США Томаса Піготта, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, військові дії та риторика Китаю щодо Тайваню та інших країн регіону "безпідставно посилюють напруженість".

Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог

- вказав Піготт.

Він додав, що Сполучені Штати підтримують мир і стабільність у Тайванській протоці та виступають проти односторонніх змін статусу-кво, зокрема шляхом застосування сили чи примусу.

Контекст

У четвер президент Тайваню Лай Чін Те присягнув захищати суверенітет самоврядного острова перед "експансіоністськими амбіціями" Китаю.

У своєму новорічному зверненні в середу лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав майбутню анексію Тайваню "неминучою".

Тайвань залишається у стані готовності після масштабних навчань КНР "Місія правосуддя 2025"31.12.25, 19:48 • 3380 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Державний департамент США
Тайвань
Китай
Сполучені Штати Америки