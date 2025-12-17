Зимняя Олимпиада-2026: главные детали предстоящих Игр в Милане и Кортине

В Италии начался обратный отсчет до старта XXV Зимних Олимпийских игр. Предстоящие соревнования станут самыми территориально растянутыми в истории: основные локации – Милан и элитный курорт Кортина-д'Ампеццо – разделяют более 400 километров. Игры продлятся с 4 по 22 февраля, а награды разыграют в 16 видах спорта. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Церемония открытия запланирована на 6 февраля, однако первые соревнования по керлингу начнутся еще 4 февраля. Среди самых ожидаемых финалов: 13 и 19 февраля (фигурное катание), 19 февраля (женский хоккей) и 22 февраля (мужской хоккей). В этот же день, 19 февраля, разыграют первые в истории медали в новом олимпийском виде спорта – лыжном альпинизме. Всего за Игры атлеты будут бороться за 116 золотых наград.

Главные интриги и новые имена

Одной из главных сюжетных линий станет возвращение игроков НХЛ на олимпийский лед впервые с 2014 года. Также в центре внимания – ветераны горнолыжного спорта Линдси Вонн и Микаэла Шиффрин, демонстрирующие доминантную форму на старте сезона.

Помимо дебюта ски-альпинизма, программу расширили смешанными командными соревнованиями в скелетоне, женскими парами в санном спорте и суперкомандными прыжками с трамплина.

Вопрос участия россиян и инфраструктура

Ситуация с российскими атлетами остается под жестким контролем: отдельные федерации разрешают участие только нейтральным спортсменам после независимой проверки на отсутствие поддержки войны в Украине и связей с вооруженными силами РФ. Что касается инфраструктуры, то организаторы все еще завершают хоккейные арены в Милане, а в Кортине для проживания участников возвели комплекс из 350 мобильных домов.

