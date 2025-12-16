$42.250.05
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 10584 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 11664 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 15478 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 16358 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 21335 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 23113 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 23444 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28067 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 23828 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Тысячи следов динозавров возрастом 210 миллионов лет обнаружены в Италии возле объектов зимней Олимпиады-2026

Киев

 • 216 просмотра

В национальном парке Италии обнаружили тысячи следов прозавроподов возрастом 210 миллионов лет, некоторые до 40 см в диаметре. Находка расположена вблизи объектов будущих Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Тысячи следов динозавров возрастом 210 миллионов лет обнаружены в Италии возле объектов зимней Олимпиады-2026
Фото: Elio Della Ferrera, Arch. PaleoStelvio

В национальном парке Стельвио на севере Италии археологи и палеонтологи изучают уникальную находку – огромное «поле» отпечатков лап древних рептилий, сохранившееся на вертикальных склонах гор. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Открытие сделал фотограф-любитель Элио Делла Феррера еще в сентябре прошлого года. Он заметил странные узоры, тянущиеся на сотни метров вдоль скал в долине Фраэле, недалеко от границы со Швейцарией. Как выяснилось впоследствии, это тысячи следов динозавров, некоторые из которых достигают 40 см в диаметре.

Кто оставил эти следы?

Ученые идентифицировали «авторов» отпечатков как прозавроподов. Это были травоядные гиганты, которые имели следующие характеристики:

  • Длина: до 10 метров.
    • Внешность: длинная шея, маленькая голова и острые когти.
      • Способ передвижения: преимущественно на двух ногах, однако находки свидетельствуют, что они могли опираться и на передние конечности во время остановок.

        Это место было буквально заполнено динозаврами; это грандиозное научное сокровище 

        – отмечает миланский палеонтолог Кристиано Даль Сассо.

        Свидетельство сложного поведения

        Палеонтологи поражены не только количеством, но и состоянием сохранности находок: на многих отпечатках четко видны пальцы и когти. Исследования показали, что динозавры двигались слаженными стадами. Ученые даже заметили следы «оборонительной стратегии» – группы животных собирались в круг, вероятно, чтобы защититься от хищников.

        Фото: Elio Della Ferrera, Arch. PaleoStelvio
        Фото: Elio Della Ferrera, Arch. PaleoStelvio

        В Триасовый период (250–201 млн лет назад) эта местность была плоской равниной. В результате тектонических процессов и формирования Альп бывшая долина превратилась в отвесные вертикальные стены, зафиксировав историю в камне.

        Символизм и будущее исследование

        Поскольку район труднодоступен и не имеет пешеходных маршрутов, Министерство культуры Италии планирует использовать дроны и технологии дистанционного зондирования для дальнейшего изучения местности.

        Интересно, что находка расположена недалеко от объектов будущих Зимних Олимпийских игр 2026 года. В министерстве это назвали «символической передачей эстафеты» между древней природой и современным спортом.

        Сам первооткрыватель, Элио Делла Феррера, надеется, что эта находка заставит людей задуматься над тем, как мало мы еще знаем о своей планете и собственном доме.

        Степан Гафтко

