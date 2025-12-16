Тысячи следов динозавров возрастом 210 миллионов лет обнаружены в Италии возле объектов зимней Олимпиады-2026

Фото: Elio Della Ferrera, Arch. PaleoStelvio

В национальном парке Стельвио на севере Италии археологи и палеонтологи изучают уникальную находку – огромное «поле» отпечатков лап древних рептилий, сохранившееся на вертикальных склонах гор. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Открытие сделал фотограф-любитель Элио Делла Феррера еще в сентябре прошлого года. Он заметил странные узоры, тянущиеся на сотни метров вдоль скал в долине Фраэле, недалеко от границы со Швейцарией. Как выяснилось впоследствии, это тысячи следов динозавров, некоторые из которых достигают 40 см в диаметре.

Кто оставил эти следы?

Ученые идентифицировали «авторов» отпечатков как прозавроподов. Это были травоядные гиганты, которые имели следующие характеристики:

Длина: до 10 метров.

Внешность: длинная шея, маленькая голова и острые когти.

Способ передвижения: преимущественно на двух ногах, однако находки свидетельствуют, что они могли опираться и на передние конечности во время остановок.

Это место было буквально заполнено динозаврами; это грандиозное научное сокровище – отмечает миланский палеонтолог Кристиано Даль Сассо.

Свидетельство сложного поведения

Палеонтологи поражены не только количеством, но и состоянием сохранности находок: на многих отпечатках четко видны пальцы и когти. Исследования показали, что динозавры двигались слаженными стадами. Ученые даже заметили следы «оборонительной стратегии» – группы животных собирались в круг, вероятно, чтобы защититься от хищников.

Полярные медведи могут адаптироваться к выживанию в более теплом климате – исследование

В Триасовый период (250–201 млн лет назад) эта местность была плоской равниной. В результате тектонических процессов и формирования Альп бывшая долина превратилась в отвесные вертикальные стены, зафиксировав историю в камне.

Символизм и будущее исследование

Поскольку район труднодоступен и не имеет пешеходных маршрутов, Министерство культуры Италии планирует использовать дроны и технологии дистанционного зондирования для дальнейшего изучения местности.

Интересно, что находка расположена недалеко от объектов будущих Зимних Олимпийских игр 2026 года. В министерстве это назвали «символической передачей эстафеты» между древней природой и современным спортом.

Сам первооткрыватель, Элио Делла Феррера, надеется, что эта находка заставит людей задуматься над тем, как мало мы еще знаем о своей планете и собственном доме.

