Ученые обнаружили, что динозавры, в частности диплодоки, могли быть красочными, как птицы

Динозавры, такие как диплодок, могли быть такими же красочными, как птицы. Микроскопические структуры, обнаруженные в окаменевшей коже зауропода, свидетельствуют, что эти гигантские динозавры могли быть такими же ярко окрашенными, как некоторые птицы. Об этом сообщает Newscientist, пишет УНН.

Подробности

Тесс Галлахер из Бристольского университета (Великобритания) и ее коллеги исследовали окаменевшие остатки кожи зауропода возрастом около 145 миллионов лет, собранные в 2019 и 2022 годах на карьере "Материнский день" в Монтане. Хотя ископаемые остатки невозможно идентифицировать окончательно, считается, что они, вероятно, принадлежали диплодоку.

Исследователи взяли крошечные образцы из четырех чешуек, используя скальпель, а затем изучили их с помощью сканирующего электронного микроскопа, что позволило увидеть детали на клеточном уровне. Кожа сохранилась трехмерно, а не просто как отпечаток, говорит Галлахер.

В Монголии нашли древнейшие останки динозавра с куполообразной головой

Она также показала наличие различных меланосом — структур внутри клеток, которые хранят меланин и формируют цвет кожи, волос, глаз и перьев. "Я ожидала найти по меньшей мере следы меланина, — говорит она. — Но мы обнаружили доказательства того, что зауроподы могли иметь различные формы меланосом, что в итоге означает потенциал для разнообразных цветов".

В каждом исследованном образце были меланосомы, и они принадлежали к двум основным типам: удлиненным и дисковидным. Однако пока невозможно точно сказать, какими именно цветами могла быть окрашена кожа этих зауроподов — лишь то, что разнообразие структур свидетельствует о нескольких возможных оттенках.

Диплодоки, вероятно, были удивительно фактурными животными с потенциальными узорами окраски и различными цветами - говорит Галлахер.

Ближайшей аналогией к дисковидным структурам являются пластинчатые меланосомы, найденные в перьях современных птиц. Галлахер говорит, что они могут свидетельствовать о способности диплодока создавать разнообразные цвета с помощью своих меланосом. "Эти животные могли иметь гораздо более выразительные цветовые узоры, а не быть серыми, как их часто изображали в старом палеоарте".

Майк Бентон, который также работает в Бристольском университете, но не участвовал в исследовании, отмечает, что форма описанных структур и способ их сохранения делают их правдоподобными меланосомами. По его мнению, исследователи "проявляют разумную осторожность в своих выводах, но это может быть первым возможным свидетельством меланосом, несущих цвет, у зауроподов".

Британская полиция изъяла скелеты динозавров на 12 миллионов фунтов стерлингов