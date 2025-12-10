$42.180.11
9 декабря, 20:28
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
публикации
Эксклюзивы
Ученые обнаружили, что динозавры, в частности диплодоки, могли быть красочными, как птицы

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Исследование окаменевшей кожи зауропода возрастом 145 миллионов лет показало наличие различных меланосом. Это свидетельствует о том, что динозавры могли иметь разнообразные цвета, подобно современным птицам.

Ученые обнаружили, что динозавры, в частности диплодоки, могли быть красочными, как птицы

Динозавры, такие как диплодок, могли быть такими же красочными, как птицы. Микроскопические структуры, обнаруженные в окаменевшей коже зауропода, свидетельствуют, что эти гигантские динозавры могли быть такими же ярко окрашенными, как некоторые птицы. Об этом сообщает Newscientist, пишет УНН.

Подробности

Тесс Галлахер из Бристольского университета (Великобритания) и ее коллеги исследовали окаменевшие остатки кожи зауропода возрастом около 145 миллионов лет, собранные в 2019 и 2022 годах на карьере "Материнский день" в Монтане. Хотя ископаемые остатки невозможно идентифицировать окончательно, считается, что они, вероятно, принадлежали диплодоку.

Исследователи взяли крошечные образцы из четырех чешуек, используя скальпель, а затем изучили их с помощью сканирующего электронного микроскопа, что позволило увидеть детали на клеточном уровне. Кожа сохранилась трехмерно, а не просто как отпечаток, говорит Галлахер.

В Монголии нашли древнейшие останки динозавра с куполообразной головой18.09.25, 20:10 • 4001 просмотр

Она также показала наличие различных меланосом — структур внутри клеток, которые хранят меланин и формируют цвет кожи, волос, глаз и перьев. "Я ожидала найти по меньшей мере следы меланина, — говорит она. — Но мы обнаружили доказательства того, что зауроподы могли иметь различные формы меланосом, что в итоге означает потенциал для разнообразных цветов".

В каждом исследованном образце были меланосомы, и они принадлежали к двум основным типам: удлиненным и дисковидным. Однако пока невозможно точно сказать, какими именно цветами могла быть окрашена кожа этих зауроподов — лишь то, что разнообразие структур свидетельствует о нескольких возможных оттенках.

Диплодоки, вероятно, были удивительно фактурными животными с потенциальными узорами окраски и различными цветами

- говорит Галлахер.

Ближайшей аналогией к дисковидным структурам являются пластинчатые меланосомы, найденные в перьях современных птиц. Галлахер говорит, что они могут свидетельствовать о способности диплодока создавать разнообразные цвета с помощью своих меланосом. "Эти животные могли иметь гораздо более выразительные цветовые узоры, а не быть серыми, как их часто изображали в старом палеоарте".

Майк Бентон, который также работает в Бристольском университете, но не участвовал в исследовании, отмечает, что форма описанных структур и способ их сохранения делают их правдоподобными меланосомами. По его мнению, исследователи "проявляют разумную осторожность в своих выводах, но это может быть первым возможным свидетельством меланосом, несущих цвет, у зауроподов".

Британская полиция изъяла скелеты динозавров на 12 миллионов фунтов стерлингов06.11.25, 02:40 • 4215 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Животные
Монтана
Великобритания