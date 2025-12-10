Вчені виявили, що динозаври, зокрема диплодоки, могли бути барвистими, як птахи

Динозаври, такі як диплодок, могли бути такими ж барвистими, як птахи. Мікроскопічні структури, виявлені у скам’янілій шкірі зауропода, свідчать, що ці гігантські динозаври могли бути такими ж яскраво забарвленими, як деякі птахи. Про це повідомляє Newscientist, пише УНН.

Деталі

Тесс Галлахер з Брістольського університету (Велика Британія) та її колеги дослідили скам’янілі рештки шкіри зауропода віком близько 145 мільйонів років, зібрані у 2019 та 2022 роках на кар’єрі "Материнський день" у Монтана. Хоча викопні рештки неможливо ідентифікувати остаточно, вважається, що вони, ймовірно, належали диплодоку.

Дослідники взяли крихітні зразки із чотирьох лусок, використовуючи скальпель, а потім вивчили їх за допомогою сканувального електронного мікроскопа, що дало змогу побачити деталі на клітинному рівні. Шкіра збереглася тривимірно, а не просто як відбиток, каже Галлахер.

Вона також показала наявність різних меланосом — структур усередині клітин, які зберігають меланін і формують колір шкіри, волосся, очей і пір’я. "Я очікувала знайти щонайменше сліди меланіну, — каже вона. — Але ми виявили докази того, що зауроподи могли мати різні форми меланосом, що врешті означає потенціал для різноманітних кольорів".

У кожному дослідженому зразку були меланосоми, і вони належали до двох основних типів: видовжених та дископодібних. Однак наразі неможливо точно сказати, якими саме кольорами могла бути пофарбована шкіра цих зауроподів — лише те, що різноманітність структур свідчить про кілька можливих відтінків.

Диплодоки, ймовірно, були напрочуд фактурними тваринами з потенційними візерунками забарвлення та різними кольорами - каже Галлахер.

Найближчою аналогією до дископодібних структур є пластинчасті меланосоми, знайдені в пір’ї сучасних птахів. Галлахер каже, що вони можуть свідчити про здатність диплодока створювати різноманітні кольори за допомогою своїх меланосом. "Ці тварини могли мати набагато більш виразні кольорові візерунки, а не бути сірими, як їх часто зображували в старому палеоарті".

Майк Бентон, який також працює в Брістольському університеті, але не брав участі в дослідженні, зазначає, що форма описаних структур і спосіб їхнього збереження роблять їх правдоподібними меланосомами. На його думку, дослідники "виявляють слушну обережність у своїх висновках, але це може бути першим можливим свідченням меланосом, що несуть колір, у зауроподів".

