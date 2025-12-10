Вчені виявили, що динозаври, зокрема диплодоки, могли бути барвистими, як птахи
Дослідження скам'янілої шкіри зауропода віком 145 мільйонів років показало наявність різних меланосом. Це свідчить, що динозаври могли мати різноманітні кольори, подібно до сучасних птахів.
Динозаври, такі як диплодок, могли бути такими ж барвистими, як птахи. Мікроскопічні структури, виявлені у скам’янілій шкірі зауропода, свідчать, що ці гігантські динозаври могли бути такими ж яскраво забарвленими, як деякі птахи. Про це повідомляє Newscientist, пише УНН.
Деталі
Тесс Галлахер з Брістольського університету (Велика Британія) та її колеги дослідили скам’янілі рештки шкіри зауропода віком близько 145 мільйонів років, зібрані у 2019 та 2022 роках на кар’єрі "Материнський день" у Монтана. Хоча викопні рештки неможливо ідентифікувати остаточно, вважається, що вони, ймовірно, належали диплодоку.
Дослідники взяли крихітні зразки із чотирьох лусок, використовуючи скальпель, а потім вивчили їх за допомогою сканувального електронного мікроскопа, що дало змогу побачити деталі на клітинному рівні. Шкіра збереглася тривимірно, а не просто як відбиток, каже Галлахер.
Вона також показала наявність різних меланосом — структур усередині клітин, які зберігають меланін і формують колір шкіри, волосся, очей і пір’я. "Я очікувала знайти щонайменше сліди меланіну, — каже вона. — Але ми виявили докази того, що зауроподи могли мати різні форми меланосом, що врешті означає потенціал для різноманітних кольорів".
У кожному дослідженому зразку були меланосоми, і вони належали до двох основних типів: видовжених та дископодібних. Однак наразі неможливо точно сказати, якими саме кольорами могла бути пофарбована шкіра цих зауроподів — лише те, що різноманітність структур свідчить про кілька можливих відтінків.
Диплодоки, ймовірно, були напрочуд фактурними тваринами з потенційними візерунками забарвлення та різними кольорами
Найближчою аналогією до дископодібних структур є пластинчасті меланосоми, знайдені в пір’ї сучасних птахів. Галлахер каже, що вони можуть свідчити про здатність диплодока створювати різноманітні кольори за допомогою своїх меланосом. "Ці тварини могли мати набагато більш виразні кольорові візерунки, а не бути сірими, як їх часто зображували в старому палеоарті".
Майк Бентон, який також працює в Брістольському університеті, але не брав участі в дослідженні, зазначає, що форма описаних структур і спосіб їхнього збереження роблять їх правдоподібними меланосомами. На його думку, дослідники "виявляють слушну обережність у своїх висновках, але це може бути першим можливим свідченням меланосом, що несуть колір, у зауроподів".
