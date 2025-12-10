Вчені виявили, що динозаври, зокрема диплодоки, могли бути барвистими, як птахи

$42.180.11
9 грудня, 20:28 • 13005 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 27252 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 28732 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 23050 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 48065 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 36830 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 26355 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31035 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 40994 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 59311 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 5888 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 48032 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 39102 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 40983 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 59294 перегляди
Вчені виявили, що динозаври, зокрема диплодоки, могли бути барвистими, як птахи

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Дослідження скам'янілої шкіри зауропода віком 145 мільйонів років показало наявність різних меланосом. Це свідчить, що динозаври могли мати різноманітні кольори, подібно до сучасних птахів.

Вчені виявили, що динозаври, зокрема диплодоки, могли бути барвистими, як птахи

Динозаври, такі як диплодок, могли бути такими ж барвистими, як птахи. Мікроскопічні структури, виявлені у скам’янілій шкірі зауропода, свідчать, що ці гігантські динозаври могли бути такими ж яскраво забарвленими, як деякі птахи. Про це повідомляє Newscientist, пише УНН.

Деталі

Тесс Галлахер з Брістольського університету (Велика Британія) та її колеги дослідили скам’янілі рештки шкіри зауропода віком близько 145 мільйонів років, зібрані у 2019 та 2022 роках на кар’єрі "Материнський день" у Монтана. Хоча викопні рештки неможливо ідентифікувати остаточно, вважається, що вони, ймовірно, належали диплодоку.

Дослідники взяли крихітні зразки із чотирьох лусок, використовуючи скальпель, а потім вивчили їх за допомогою сканувального електронного мікроскопа, що дало змогу побачити деталі на клітинному рівні. Шкіра збереглася тривимірно, а не просто як відбиток, каже Галлахер.

У Монголії знайшли найдавніші рештки динозавра з куполоподібною головою18.09.25, 20:10 • 3999 переглядiв

Вона також показала наявність різних меланосом — структур усередині клітин, які зберігають меланін і формують колір шкіри, волосся, очей і пір’я. "Я очікувала знайти щонайменше сліди меланіну, — каже вона. — Але ми виявили докази того, що зауроподи могли мати різні форми меланосом, що врешті означає потенціал для різноманітних кольорів".

У кожному дослідженому зразку були меланосоми, і вони належали до двох основних типів: видовжених та дископодібних. Однак наразі неможливо точно сказати, якими саме кольорами могла бути пофарбована шкіра цих зауроподів — лише те, що різноманітність структур свідчить про кілька можливих відтінків.

Диплодоки, ймовірно, були напрочуд фактурними тваринами з потенційними візерунками забарвлення та різними кольорами

- каже Галлахер.

Найближчою аналогією до дископодібних структур є пластинчасті меланосоми, знайдені в пір’ї сучасних птахів. Галлахер каже, що вони можуть свідчити про здатність диплодока створювати різноманітні кольори за допомогою своїх меланосом. "Ці тварини могли мати набагато більш виразні кольорові візерунки, а не бути сірими, як їх часто зображували в старому палеоарті".

Майк Бентон, який також працює в Брістольському університеті, але не брав участі в дослідженні, зазначає, що форма описаних структур і спосіб їхнього збереження роблять їх правдоподібними меланосомами. На його думку, дослідники "виявляють слушну обережність у своїх висновках, але це може бути першим можливим свідченням меланосом, що несуть колір, у зауроподів".

Британська поліція вилучила скелети динозаврів на 12 мільйонів фунтів стерлінгів06.11.25, 02:40 • 4215 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Тварини
Монтана
Велика Британія