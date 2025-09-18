$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 20904 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 30192 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 20174 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 18545 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 28285 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15575 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 47404 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 17:46 • 44164 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33501 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
У Монголії знайшли найдавніші рештки динозавра з куполоподібною головою

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У Монголії знайшли добре збережені рештки найстарішого відомого пахіцефалозавра Zavacephale rinpoche віком близько 108 мільйонів років. Ця знахідка допоможе зрозуміти еволюцію загадкової групи динозаврів та їхню соціальну поведінку.

У Монголії знайшли найдавніші рештки динозавра з куполоподібною головою

У Монголії виявили добре збережені рештки найстарішого відомого представника пахіцефалозаврів. Знахідка віком близько 108 мільйонів років допоможе зрозуміти, як еволюціонувала ця загадкова група динозаврів, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Дослідники заявили, що скам'янілість являє собою "молодняк раніше невідомого виду, який вони назвали Zavacephale rinpoche".

"Він датується приблизно 108 мільйонами років тому, у крейдяний період. Ця особина була невеликого розміру та легкої статури, з довгими ногами, короткими "руками" та маленькими кистями - загалом її можна порівняти з німецькою вівчаркою", - йдеться у публікації.

Завацефал також є найстарішим з усіх відомих пахіцефалозаврів, вік якого становить приблизно 15 мільйонів років. Про цю групу, яка населяла Азію та Північну Америку в останній період епохи динозаврів, відомо дуже мало, а знайдені досі скам'янілості, як правило, неповні – іноді лише з черепом. Однак новий зразок завацефала дає перше всебічне уявлення про анатомію цих динозаврів, пише видання.

"Цій особині завацефалів на момент смерті було щонайменше два роки. Хоча вона ще не була повністю дорослою - еквівалентом людського підлітка - у неї вже був добре розвинений черепний купол, що складався з потовщеної кістки на вершині черепа", - зазначає видання.

Особливість пахіцефалозаврів

У завацефалів купол був утворений переважно однією кісткою черепа. У пізніших пахіцефалозаврів він був утворений переважно двома кістками. У завацефале на куполі та задній частині черепа були розташовані декоративні елементи - маленькі шипи та вузлики, що утворювали своєрідний орнамент.

Дослідники визначили вік особини, досліджуючи кільця росту в кістках кінцівок, подібні до річних кілець росту, що утворюються у дерев. Це дослідження було першим, у якому кільця росту використовувалися для визначення того, коли в житті пахіцефалозавра повністю розвивається купол черепа.

Призначення купола залишається предметом дискусій. Вчені, серед іншого, висунули гіпотезу, що ці динозаври стикалися головами – купол об купол – як снігові барани, можливо, щоб встановити домінування та забезпечити собі право на парування.

"Загальна думка полягає в тому, що ці динозаври використовували купол для соціально-сексуальної поведінки. Куполи не допомагали б проти хижаків або для регулювання температури, тому, найімовірніше, вони використовувалися для демонстрації та конкуренції за партнерів", — сказала палеонтолог Ліндсі Занно з Університету штату Північна Кароліна та Музею природничих наук Північної Кароліни.

Повністю сформований купол у молодої особини свідчить про те, що пахіцефалозаври мали соціальну та, ймовірно, шлюбну поведінку до того, як досягли повного дорослішання, каже інший дослідник.

Доповнення

Дорослі особини найбільших пахіцефалозаврів, як-от пізні представники Північної Америки, досягали приблизно 4,3 метра завдовжки, тоді як дорослі завацефали були менші - не більше половини цієї величини. Завацефал мешкав у долині, усіяній озерами та оточеній скелями. Поруч виявили рештки численних інших травоїдних динозаврів, а також риб, черепах і родичів крокодилів.

Назва Zavacephale поєднує тибетське слово "походження" та латинське "голова", підкреслюючи, що це найдавніший відомий представник куполоподібноголових динозаврів.

"До появи Завацефалу наші дані про пахіцефалозаврів майже виключно обмежувалися їхніми незнищенними куполами. З такими мізерними скелетами у нас залишилися прогалини в знаннях про їхню анатомію, включаючи такі основні речі, як виглядали їхні "руки", як функціонувала їхня травна система та як черепний купол еволюціонував з часом", - пояснила палеонтолог Ліндсі Занно.

Скам’янілості також зберегли гастроліти - шлункові камені, які допомагали динозаврові подрібнювати рослинну їжу. Вчені намагаються з'ясувати еволюційне походження пахіцефалозаврів.

"Нам бракувало перехідних форм, які могли б пролити світло на еволюцію їхніх химерних черепних куполів та з’ясувати їхні зв’язки з іншими динозаврами", – сказав Занно.

Альона Уткіна

