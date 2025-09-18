В Монголии нашли древнейшие останки динозавра с куполообразной головой

В Монголии обнаружены хорошо сохранившиеся останки старейшего известного представителя пахицефалозавров. Находка возрастом около 108 миллионов лет поможет понять, как эволюционировала эта загадочная группа динозавров, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Исследователи заявили, что окаменелость представляет собой "молодняк ранее неизвестного вида, который они назвали Zavacephale rinpoche".

"Он датируется примерно 108 миллионами лет назад, в меловой период. Эта особь была небольшого размера и легкого телосложения, с длинными ногами, короткими "руками" и маленькими кистями - в целом ее можно сравнить с немецкой овчаркой", - говорится в публикации.

Завацефал также является старейшим из всех известных пахицефалозавров, возраст которого составляет примерно 15 миллионов лет. Об этой группе, которая населяла Азию и Северную Америку в последний период эпохи динозавров, известно очень мало, а найденные до сих пор окаменелости, как правило, неполные – иногда только с черепом. Однако новый образец завацефала дает первое всестороннее представление об анатомии этих динозавров, пишет издание.

"Этой особи завацефалов на момент смерти было не менее двух лет. Хотя она еще не была полностью взрослой - эквивалентом человеческого подростка - у нее уже был хорошо развитый черепной купол, состоявший из утолщенной кости на вершине черепа", - отмечает издание.

Особенность пахицефалозавров

У завацефалов купол был образован преимущественно одной костью черепа. У более поздних пахицефалозавров он был образован преимущественно двумя костями. У завацефале на куполе и задней части черепа были расположены декоративные элементы - маленькие шипы и узелки, образующие своеобразный орнамент.

Исследователи определили возраст особи, исследуя кольца роста в костях конечностей, подобные годичным кольцам роста, образующимся у деревьев. Это исследование было первым, в котором кольца роста использовались для определения того, когда в жизни пахицефалозавра полностью развивается купол черепа.

Назначение купола остается предметом дискуссий. Ученые, среди прочего, выдвинули гипотезу, что эти динозавры сталкивались головами – купол о купол – как снежные бараны, возможно, чтобы установить доминирование и обеспечить себе право на спаривание.

"Общее мнение состоит в том, что эти динозавры использовали купол для социально-сексуального поведения. Купола не помогали бы против хищников или для регулирования температуры, поэтому, скорее всего, они использовались для демонстрации и конкуренции за партнеров", — сказала палеонтолог Линдси Занно из Университета штата Северная Каролина и Музея естественных наук Северной Каролины.

Полностью сформированный купол у молодой особи свидетельствует о том, что пахицефалозавры имели социальное и, вероятно, брачное поведение до того, как достигли полного взросления, говорит другой исследователь.

Дополнение

Взрослые особи крупнейших пахицефалозавров, таких как поздние представители Северной Америки, достигали примерно 4,3 метра в длину, тогда как взрослые завацефалы были меньше - не более половины этой величины. Завацефал обитал в долине, усеянной озерами и окруженной скалами. Рядом обнаружили останки многочисленных других травоядных динозавров, а также рыб, черепах и родственников крокодилов.

Название Zavacephale сочетает тибетское слово "происхождение" и латинское "голова", подчеркивая, что это древнейший известный представитель куполообразноголовых динозавров.

"До появления Завацефала наши данные о пахицефалозаврах почти исключительно ограничивались их неразрушимыми куполами. С такими скудными скелетами у нас остались пробелы в знаниях об их анатомии, включая такие основные вещи, как выглядели их "руки", как функционировала их пищеварительная система и как черепной купол эволюционировал со временем", - пояснила палеонтолог Линдси Занно.

Окаменелости также сохранили гастролиты - желудочные камни, которые помогали динозавру измельчать растительную пищу. Ученые пытаются выяснить эволюционное происхождение пахицефалозавров.

"Нам не хватало переходных форм, которые могли бы пролить свет на эволюцию их причудливых черепных куполов и выяснить их связи с другими динозаврами", – сказал Занно.

Компания Colossal BioSciens "воскресила" лютоволков из "Игры престолов"? Специалисты спорят о происхождении животных