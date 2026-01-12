Оккупационная администрация Херсонской области фактически ликвидировала прозрачные процедуры в аграрном секторе, переведя его в режим ручного управления. По данным Центра национального сопротивления (ЦНС), гауляйтер Владимир Сальдо инициировал создание структуры "Херсонская зерновая компания", которая стала монопольным посредником в распределении земельных угодий. Об этом пишет УНН.

Детали

Аналитики ЦНС отмечают, что созданное оккупационное предприятие работает по классической коррупционной схеме. Вместо передачи земли непосредственным производителям, ресурс концентрируется в руках одной структуры, которая затем распределяет участки среди ограниченного круга приближенных лиц или сдает их в субаренду по завышенным ценам.

Это ставит местных фермеров в полную зависимость от оккупантов: аграрии вынуждены платить больше, не имея никаких правовых гарантий. В то же время именно "зерновая компания" присваивает государственные субсидии, превращая бюджетную поддержку в инструмент внутреннего перераспределения средств в пользу коллаборационистов.

Финансовые интересы гауляйтера

Независимые расследования указывают на прямую причастность Владимира Сальдо к финансовым потокам этой структуры. Существуют данные о возможном выводе активов через теневой флот иностранных компаний, связанных с торговлей зерном. Таким образом, "государственная форма" предприятия является лишь ширмой для системного ограбления региона, где аграрный сектор Херсонщины превращен в источник личного обогащения оккупационной верхушки.

