Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов

11 января, 18:21 • 10932 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 18012 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 19287 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 20911 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 37928 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 29644 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33404 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43550 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67820 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45033 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Теги
Авторы
Удар рф по Вольнянску: погибла женщина, есть раненые и разрушения, начато расследование11 января, 16:24 • 5252 просмотра
ДТП в Киевской области 11 января: частично перекрыто движение на трассе Киев - ОдессаPhoto11 января, 16:56 • 4716 просмотра
Снегопад в Запорожской области прекратился, коммунальщики продолжают работу - ОВАVideo11 января, 17:27 • 4388 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики11 января, 17:42 • 9464 просмотра
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС11 января, 18:48 • 6990 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 37929 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 58309 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 106647 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 133097 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 102234 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Джон Хили
Башар Асад
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Херсонская область
Днепр
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 1010 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 1624 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 21968 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 24656 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 80412 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Оккупационная администрация Херсонщины ликвидировала прозрачные процедуры в аграрном секторе, создав "Херсонскую зерновую компанию". Эта структура стала монопольным посредником в распределении земельных угодий, концентрируя ресурс в руках приближенных лиц.

Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов

Оккупационная администрация Херсонской области фактически ликвидировала прозрачные процедуры в аграрном секторе, переведя его в режим ручного управления. По данным Центра национального сопротивления (ЦНС), гауляйтер Владимир Сальдо инициировал создание структуры "Херсонская зерновая компания", которая стала монопольным посредником в распределении земельных угодий. Об этом пишет УНН.

Детали

Аналитики ЦНС отмечают, что созданное оккупационное предприятие работает по классической коррупционной схеме. Вместо передачи земли непосредственным производителям, ресурс концентрируется в руках одной структуры, которая затем распределяет участки среди ограниченного круга приближенных лиц или сдает их в субаренду по завышенным ценам.

Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС19.12.25, 02:57 • 19207 просмотров

Это ставит местных фермеров в полную зависимость от оккупантов: аграрии вынуждены платить больше, не имея никаких правовых гарантий. В то же время именно "зерновая компания" присваивает государственные субсидии, превращая бюджетную поддержку в инструмент внутреннего перераспределения средств в пользу коллаборационистов.

Финансовые интересы гауляйтера

Независимые расследования указывают на прямую причастность Владимира Сальдо к финансовым потокам этой структуры. Существуют данные о возможном выводе активов через теневой флот иностранных компаний, связанных с торговлей зерном. Таким образом, "государственная форма" предприятия является лишь ширмой для системного ограбления региона, где аграрный сектор Херсонщины превращен в источник личного обогащения оккупационной верхушки. 

На оккупированной Херсонщине детей готовят к службе в следственном комитете РФ - Центр нацсопротивления04.01.26, 02:31 • 6502 просмотра

Степан Гафтко

Общество
российская пропаганда
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Херсонская область