Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС

$42.340.15
49.630.04
ukenru
00:22 • 744 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
23:33 • 2214 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
22:09 • 5084 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 12868 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 20916 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 27347 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 21832 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 20217 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 26339 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 36191 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 19922 просмотра
Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф18 декабря, 16:13 • 5636 просмотра
Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы18 декабря, 16:38 • 4534 просмотра
Оккупанты пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области - "Флэш"18 декабря, 17:40 • 4992 просмотра
Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы18 декабря, 18:26 • 7258 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 27351 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 19951 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 36194 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 34342 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 62178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 34342 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 29344 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 28497 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 35251 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 40534 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Железный купол

Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Во временно оккупированном Алчевске школы не вводят карантин, несмотря на массовое распространение стрептодермии среди учащихся. Родителей заставляют посещать занятия, несмотря на риск заражения.

Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС

В школах временно оккупированного Алчевска зафиксировано массовое распространение стрептодермии среди учащихся, но карантин и дистанционное обучение не вводятся. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

В учебных заведениях временно оккупированного Алчевска зафиксировано массовое распространение кожного инфекционного заболевания - стрептодермии ("пузырчатки"). 

Подтвержденные случаи заболевания выявлены в школе №9, где, по свидетельствам местных, болеет более половины учащихся отдельных классов. В то же время аналогичные симптомы начали фиксировать и в других школах города, что свидетельствует о расширении очага инфекции

- сообщает Центр нацсопротивления.

По данным источников ЦНС, несмотря на очевидные признаки эпидемиологической угрозы, администрации учебных заведений не вводят карантинных мер и отказываются переводить детей на дистанционное обучение.

Родителям прямо или косвенно дают понять, что неявка учащихся может привести к проблемам с завершением учебной четверти, фактически заставляя их подвергать детей риску заражения

- говорится в сообщении.

Отмечается, что стрептодермия является высококонтагиозным заболеванием, которое быстро распространяется в условиях тесного контакта и отсутствия санитарного контроля. Игнорирование первых случаев, отсутствие изоляции больных и профилактических мер создают условия для лавинообразного распространения инфекции среди детей.

Как пишет ЦНС, обращения родителей к оккупационным структурам "министерства здравоохранения" остаются без реагирования: не проводятся проверки, не выдаются предписания, не организуется медицинский контроль в школах. 

Напомним

В главной детской клинической больнице Крыма выявлен критический дефицит реанимационной техники, включая отсутствие дыхательных мешков и кардиомониторов. Проверка подтвердила, что отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса, а смертность новорожденных возросла на 9% за год.

оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки04.12.25, 01:57 • 19859 просмотров

Вита Зеленецкая

Здоровье
Техника
Военное положение
Война в Украине
Крым