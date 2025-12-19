Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированном Алчевске школы не вводят карантин, несмотря на массовое распространение стрептодермии среди учащихся. Родителей заставляют посещать занятия, несмотря на риск заражения.
В школах временно оккупированного Алчевска зафиксировано массовое распространение стрептодермии среди учащихся, но карантин и дистанционное обучение не вводятся. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
В учебных заведениях временно оккупированного Алчевска зафиксировано массовое распространение кожного инфекционного заболевания - стрептодермии ("пузырчатки").
Подтвержденные случаи заболевания выявлены в школе №9, где, по свидетельствам местных, болеет более половины учащихся отдельных классов. В то же время аналогичные симптомы начали фиксировать и в других школах города, что свидетельствует о расширении очага инфекции
По данным источников ЦНС, несмотря на очевидные признаки эпидемиологической угрозы, администрации учебных заведений не вводят карантинных мер и отказываются переводить детей на дистанционное обучение.
Родителям прямо или косвенно дают понять, что неявка учащихся может привести к проблемам с завершением учебной четверти, фактически заставляя их подвергать детей риску заражения
Отмечается, что стрептодермия является высококонтагиозным заболеванием, которое быстро распространяется в условиях тесного контакта и отсутствия санитарного контроля. Игнорирование первых случаев, отсутствие изоляции больных и профилактических мер создают условия для лавинообразного распространения инфекции среди детей.
Как пишет ЦНС, обращения родителей к оккупационным структурам "министерства здравоохранения" остаются без реагирования: не проводятся проверки, не выдаются предписания, не организуется медицинский контроль в школах.
Напомним
В главной детской клинической больнице Крыма выявлен критический дефицит реанимационной техники, включая отсутствие дыхательных мешков и кардиомониторов. Проверка подтвердила, что отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса, а смертность новорожденных возросла на 9% за год.
