$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 1810 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
21:56 • 4778 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 13833 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 21809 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 27197 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 20833 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 24625 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 23285 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24814 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29915 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В Скадовской поликлинике пациентам из окрестных районов отказывают в неотложной помощи из-за отсутствия местной прописки. Это связано с критической нехваткой врачей, которых оккупационные власти массово перевели в военизированные структуры РФ.

оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки

В Скадовской поликлинике пациентам из окрестных районов отказывают в неотложной помощи из-за отсутствия местной прописки. Оккупационные власти перевели медиков на военные нужды РФ, оставив гражданские больницы без персонала. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Подробности

В Скадовской поликлинике пациентам из окрестных районов системно отказывают в неотложной помощи, оправдываясь отсутствием местной прописки.

Людей даже не допускают к медикам: после регистратуры их сразу отправляют в кабинет, где оформляют стандартный отказ - "нет регистрации"

- говорится в сообщении.

Источники ЦНС подтверждают: такая практика стала нормой на временно оккупированных территориях. 

Причина проста - кадровый коллапс. Оккупационные власти массово перевели медиков в военизированные структуры РФ. Часть мобилизовали, часть направили на обеспечение российских подразделений 

- пишет Центр нацсопротивления.

Отмечается, что в гражданских больницах образовался дефицит, который оккупанты пытаются "решить" не специалистами, а бюрократическими барьерами.

По данным ЦНС, во многих общинах получить помощь невозможно без "правильной" прописки.

Оккупанты в Херсонской области заставляют получать медстраховку РФ для контроля населения17.11.25, 02:27 • 10336 просмотров

Напомним

В Каховке и Чаплинке больницы переполнены ранеными российскими военными, местных жителей не принимают. Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ, что является долгим и трудным путем.

Оккупанты "лечат" жителей ВО Донетчины выездными лавками с йодом и просроченными таблетками04.10.25, 20:39 • 4234 просмотра

Вита Зеленецкая

Здоровье
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Скадовск