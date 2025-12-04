оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки
В Скадовской поликлинике пациентам из окрестных районов отказывают в неотложной помощи из-за отсутствия местной прописки. Это связано с критической нехваткой врачей, которых оккупационные власти массово перевели в военизированные структуры РФ.
В Скадовской поликлинике пациентам из окрестных районов отказывают в неотложной помощи из-за отсутствия местной прописки. Оккупационные власти перевели медиков на военные нужды РФ, оставив гражданские больницы без персонала. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
В Скадовской поликлинике пациентам из окрестных районов системно отказывают в неотложной помощи, оправдываясь отсутствием местной прописки.
Людей даже не допускают к медикам: после регистратуры их сразу отправляют в кабинет, где оформляют стандартный отказ - "нет регистрации"
Источники ЦНС подтверждают: такая практика стала нормой на временно оккупированных территориях.
Причина проста - кадровый коллапс. Оккупационные власти массово перевели медиков в военизированные структуры РФ. Часть мобилизовали, часть направили на обеспечение российских подразделений
Отмечается, что в гражданских больницах образовался дефицит, который оккупанты пытаются "решить" не специалистами, а бюрократическими барьерами.
По данным ЦНС, во многих общинах получить помощь невозможно без "правильной" прописки.
В Каховке и Чаплинке больницы переполнены ранеными российскими военными, местных жителей не принимают. Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ, что является долгим и трудным путем.
