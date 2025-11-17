Оккупанты в Херсонской области заставляют получать медстраховку РФ для контроля населения
Киев • УНН
Оккупационная администрация Херсонской области развернула кампанию по "прикреплению населения к поликлиникам" по полису обязательного медицинского страхования РФ. Это позволяет фиксировать фактическое место жительства и отслеживать перемещения жителей, а также синхронизировать данные мужчин призывного возраста с базами военкоматов.
Подробности
Отмечается, что формально – это способ "упорядочить медицинское обслуживание", в реальности же – создание полного реестра жителей, который позволяет фиксировать фактическое место жительства каждого человека и отслеживать его перемещения.
Медучреждения получили негласное указание собирать паспортные данные, телефоны, адреса и состав семьи и передавать все в "администрации". Мужчин призывного возраста сразу синхронизируют с базами военкоматов
Указывается, что "прикрепление" стало рычагом шантажа: людям прямо говорят, что без него не дадут справку, не примут в больницу и могут отказать в плановом лечении.
"Так оккупанты формируют список домохозяйств, который удобен для проверок, вызовов и будущих мобилизационных процедур. Это не реформа – это новый уровень контроля за населением", – резюмируют в ЦНС.
