Оккупанты в Херсонской области заставляют получать медстраховку РФ для контроля населения

16 ноября, 18:56 • 11818 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 23069 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 22970 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 47478 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 28134 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 35401 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 48429 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45267 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42270 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53258 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Популярные новости
Фицо отменил чрезвычайное выступление из-за болезни - в Словакии объяснили детали16 ноября, 16:16 • 4792 просмотра
Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд16 ноября, 17:20 • 9334 просмотра
Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области: пострадала 87-летняя женщина16 ноября, 17:33 • 3304 просмотра
Порт в новороссийске возобновил загрузку нефти после украинской атаки - Reuters16 ноября, 18:24 • 3900 просмотра
В российском орле прогремели взрывы: местная теплоцентраль оказалась под ударомPhotoVideo16 ноября, 18:57 • 2902 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 08:19 • 47479 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 50228 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 101083 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
14 ноября, 13:14 • 86587 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 58830 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto21:02 • 2306 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 29466 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 101083 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 38049 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 53659 просмотра
Оккупанты в Херсонской области заставляют получать медстраховку РФ для контроля населения

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Оккупационная администрация Херсонской области развернула кампанию по "прикреплению населения к поликлиникам" по полису обязательного медицинского страхования РФ. Это позволяет фиксировать фактическое место жительства и отслеживать перемещения жителей, а также синхронизировать данные мужчин призывного возраста с базами военкоматов.

Оккупанты в Херсонской области заставляют получать медстраховку РФ для контроля населения

Оккупационная администрация Херсонщины развернула кампанию по "прикреплению населения к поликлиникам" по полису обязательного медицинского страхования РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что формально – это способ "упорядочить медицинское обслуживание", в реальности же – создание полного реестра жителей, который позволяет фиксировать фактическое место жительства каждого человека и отслеживать его перемещения.

Медучреждения получили негласное указание собирать паспортные данные, телефоны, адреса и состав семьи и передавать все в "администрации". Мужчин призывного возраста сразу синхронизируют с базами военкоматов

- говорится в сообщении.

Указывается, что "прикрепление" стало рычагом шантажа: людям прямо говорят, что без него не дадут справку, не примут в больницу и могут отказать в плановом лечении.

"Так оккупанты формируют список домохозяйств, который удобен для проверок, вызовов и будущих мобилизационных процедур. Это не реформа – это новый уровень контроля за населением", – резюмируют в ЦНС.

Напомним

Россия официально обязала операторов связи отключать пользователей от интернета и связи по требованию ФСБ. Это позволит спецслужбам временно ограничивать доступ к связи без суда и объяснений.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Херсонская область