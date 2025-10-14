Оккупационные власти Крыма сократили выезды "скорой" помощи из-за дефицита топлива - ЦНС

$41.600.10
13 октября, 19:08 • 15875 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
13 октября, 18:46 • 27937 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 23923 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 28384 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 24985 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 19373 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 17354 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 13031 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13843 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13579 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Поворозник заявил, что он уволен с должности первого заместителя главы КГГА13 октября, 19:25 • 10225 просмотра
В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК, полицией и гражданскими - СМИ13 октября, 22:24 • 12627 просмотра
"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС23:27 • 4126 просмотра
От "люблю" до "женюсь" - несколько кликов: более 17 тысяч пар поженились за год работы сервиса "Брак онлайн"23:58 • 5458 просмотра
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей00:59 • 7428 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 32387 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 32187 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 40972 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 38336 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 43224 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Ребров
Олег Синегубов
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 15786 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 20214 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 22443 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 22612 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 50341 просмотра
Дія (сервис)
BFM TV
СВИФТ
E-6 Mercury
Детонатор

Оккупационные власти Крыма сократили выезды "скорой" помощи из-за дефицита топлива - ЦНС

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Во временно оккупированном Крыму больницы получили приказ экономить топливо, что привело к сокращению выездов "скорой помощи". Теперь машины выезжают только на ограниченный перечень экстренных случаев, а людям советуют добираться до больниц самостоятельно.

Оккупационные власти Крыма сократили выезды "скорой" помощи из-за дефицита топлива - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму больницам приказали экономить топливо и сократили выезды "скорой". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что причина - дефицит горючего и неспособность оккупационной администрации разрешить кризис.

Теперь машины выезжают только на ограниченный перечень экстренных случаев, людям советуют добираться до больниц самостоятельно

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что оккупационные власти экономят на населении, но не на армии и репрессивных структурах.

"Это еще один пример того, как оккупанты ставят свои интересы выше жизни людей", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Из-за нехватки горючего в оккупированном Крыму сокращают маршруты общественного транспорта. Дефицит достигает 56% от потребности, а горючее выдают лимитировано.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье
Крым