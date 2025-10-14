Оккупационные власти Крыма сократили выезды "скорой" помощи из-за дефицита топлива - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму больницы получили приказ экономить топливо, что привело к сокращению выездов "скорой помощи". Теперь машины выезжают только на ограниченный перечень экстренных случаев, а людям советуют добираться до больниц самостоятельно.
Во временно оккупированном Крыму больницам приказали экономить топливо и сократили выезды "скорой". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что причина - дефицит горючего и неспособность оккупационной администрации разрешить кризис.
Теперь машины выезжают только на ограниченный перечень экстренных случаев, людям советуют добираться до больниц самостоятельно
В ЦНС указывают, что оккупационные власти экономят на населении, но не на армии и репрессивных структурах.
"Это еще один пример того, как оккупанты ставят свои интересы выше жизни людей", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Из-за нехватки горючего в оккупированном Крыму сокращают маршруты общественного транспорта. Дефицит достигает 56% от потребности, а горючее выдают лимитировано.
Оккупанты отключают связь и интернет в Крыму - ЦНС01.08.25, 07:51 • 3627 просмотров