Оккупационные власти Крыма сократили выезды "скорой" помощи из-за дефицита топлива - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму больницам приказали экономить топливо и сократили выезды "скорой". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что причина - дефицит горючего и неспособность оккупационной администрации разрешить кризис.

Теперь машины выезжают только на ограниченный перечень экстренных случаев, людям советуют добираться до больниц самостоятельно - говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что оккупационные власти экономят на населении, но не на армии и репрессивных структурах.

"Это еще один пример того, как оккупанты ставят свои интересы выше жизни людей", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Из-за нехватки горючего в оккупированном Крыму сокращают маршруты общественного транспорта. Дефицит достигает 56% от потребности, а горючее выдают лимитировано.

Оккупанты отключают связь и интернет в Крыму - ЦНС