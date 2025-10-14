Окупаційна влада Криму скоротила виїзди "швидкої" допомоги через дефіцит палива - ЦНС
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму лікарні отримали наказ економити паливо, що призвело до скорочення виїздів "швидкої допомоги". Тепер машини виїжджають лише на обмежений перелік екстрених випадків, а людям радять добиратись до лікарень самотужки.
У тимчасово окупованому Криму лікарні наказали економити паливо і скоротили виїзди "швидкої". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що причина - дефіцит пального й нездатність окупаційної адміністрації вирішити кризу.
Тепер машини виїжджають лише на обмежений перелік екстрених випадків, людям радять добиратись до лікарень самотужки
У ЦНС вказують, що окупаціна влада економить на населенні, але не на армії та репресивних структурах.
"Це ще один приклад того, як окупанти ставлять свої інтереси вище за життя людей", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
Через брак пального в окупованому Криму скорочують маршрути громадського транспорту. Дефіцит сягає 56% від потреби, а пальне видають лімітовано.
Окупанти відключають зв'язок та інтернет у Криму - ЦНС01.08.25, 07:51 • 3627 переглядiв