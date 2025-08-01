Окупанти відключають зв'язок та інтернет у Криму - ЦНС
Київ • УНН
Російські окупанти масово вимикають мобільний зв'язок та інтернет у тимчасово окупованому Криму. Це робиться для створення інформаційного гетто та повної ізоляції українців.
росіяни почали масово вимикати мобільний зв’язок і доступ до інтернету на території тимчасово окупованому Криму. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що росіяни розгортають цифрову блокаду, масово вимикаючи мобільний зв’язок та інтернет на півострові.
Пояснення - як завжди - "заради безпеки". Насправді ж все просто: менше інформації - більше брехні. Кремль перетворює ТОТ на інформаційні гетто, де легше розповідати казки про "успєхи", "референдуми" та "навєчно"
"Це не просто технічна проблема - це зброя окупанта, яка має на меті повну ізоляцію українців", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію. Подібні "експедиції" готуються на Херсонщині з метою привласнення українського минулого.
Окупанти знищують римський форт у Криму заради будівництва ТЦ та котеджів - ЦНС01.07.25, 06:46 • 1300 переглядiв