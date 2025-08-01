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Окупанти відключають зв'язок та інтернет у Криму - ЦНС

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Російські окупанти масово вимикають мобільний зв'язок та інтернет у тимчасово окупованому Криму. Це робиться для створення інформаційного гетто та повної ізоляції українців.

Окупанти відключають зв'язок та інтернет у Криму - ЦНС

росіяни почали масово вимикати мобільний зв’язок і доступ до інтернету на території тимчасово окупованому Криму. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни розгортають цифрову блокаду, масово вимикаючи мобільний зв’язок та інтернет на півострові.

Пояснення - як завжди - "заради безпеки". Насправді ж все просто: менше інформації - більше брехні. Кремль перетворює ТОТ на інформаційні гетто, де легше розповідати казки про "успєхи", "референдуми" та "навєчно"

- йдеться у дописі.

"Це не просто технічна проблема - це зброя окупанта, яка має на меті повну ізоляцію українців", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію. Подібні "експедиції" готуються на Херсонщині з метою привласнення українського минулого.

Окупанти знищують римський форт у Криму заради будівництва ТЦ та котеджів - ЦНС01.07.25, 06:46 • 1300 переглядiв

Віта Зеленецька

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