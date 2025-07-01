Окупанти знищують римський форт у Криму заради будівництва ТЦ та котеджів - ЦНС
Київ • УНН
російські окупанти затвердили проєкт забудови торговельного центру та котеджів на місці римського форту II–III ст. н.е. у Балаклавському районі Криму. Об'єкт має історичну цінність, тут було знайдене святилище Юпітера Доліхена.
У Балаклавському районі Криму, на місці римського форту II–III ст. нашої ери, окупанти затвердили проєкт забудови ТЦ і котеджів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що на цьому місці у 1992 році знайшли скарб римських денаріїв, а до 2013 року проводили наукові розкопки. Саме тут було одне з небагатьох у Європі святилищ Юпітера Доліхена.
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У ЦНС наголошують, що це не лише варварство, а й продовження злочинної політики знищення української та світової культурної спадщини.
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