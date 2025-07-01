Окупанти знищують римський форт у Криму заради будівництва ТЦ та котеджів - ЦНС

У Балаклавському районі Криму, на місці римського форту II–III ст. нашої ери, окупанти затвердили проєкт забудови ТЦ і котеджів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що на цьому місці у 1992 році знайшли скарб римських денаріїв, а до 2013 року проводили наукові розкопки. Саме тут було одне з небагатьох у Європі святилищ Юпітера Доліхена.

"Землевласники" вже зруйнували частину укріплень і розрили три оборонні рови античного поселення